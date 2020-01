Maansverduistering zichtbaar in Drenthe: 'Grootste kans in westelijke helft'

"De gedeeltelijke maansverduistering begint vanavond rond een uur of zes", vertelt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. De maan schuift dan langzaam in de schaduw van de aarde. "De verduistering is het beste te zien tussen acht uur en kwart over acht. Dan is het zichtbare maanoppervlak dat verlicht is ongeveer 35 procent en is de schaduw van de aarde op de maan het grootst. Rond kwart over tien is deze verduistering weer voorbij."

Donkergrijs

Omdat het om een gedeeltelijke verduistering gaat, kleurt de maan vanavond donkergrijs. "De afstand van de maan tot de aarde is dit keer ongeveer 375.551 kilometer, dus het wordt niet een rode bloedmaan zoals vorig jaar", zegt Van der Zwaag.

De weerman verwacht dat de verduistering goed te zien is. "Vanavond worden de opklaringen geleidelijk wat breder. Ik schat de kans dat je de verduistering tijdelijk tussen de wolken door kan zien op ongeveer 70 procent, met de grootste kans in de westelijke helft van Drenthe."