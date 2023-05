Een dagje fietsen over het Dwingelderveld: 'Mensen weten vaak niet hoe bijzonder de Drentse natuur is'

Hans Krol, coördinator natuurbeheer bij Natuurmonumenten, parkeert zijn fiets en kijkt over het uitgestrekte heideveld van Nationaal Park Dwingelderveld. Hij neemt ons mee op een fietstocht door het uitgestrekte natuurgebied. En dat doet hij niet zomaar, het is vandaag de Dag van het Nationaal Park.

"Is het Dwingelderveld ooit zo kaal geweest? Je zou als klein dier het heideveld maar over moeten, hoe gevaarlijk is dat?" vraagt Krol zich hardop af. Nationaal Park Dwingelderveld is een bijzonder stuk natuur. In 1991 werd het gebied benoemd tot Nationaal Park. "Het Dwingelderveld is het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa," vertelt Krol.

Problemen

Krol fietst door naar een op het oog kaler lijkend stuk land. "Hier hebben we de bovenste laag weggehaald. Die laag was rijk aan stikstofhoudend materiaal." Het geeft één van de problemen voor Natuurmonumenten aan. "Wat we hier eigenlijk doen is brandjes blussen. Alles, waaronder stikstofrijk materiaal, waait hier naar het heideveld. Het zijn allemaal ad hoc maatregelen. Het kost tonnen, terwijl het eigenlijk maar speldenprikken zijn."