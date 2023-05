Recordaantal klachten over verwarde personen, maar in Drenthe daalt aantal meldingen

De Nederlandse politie kreeg nog nooit zoveel meldingen van overlast door verwarde personen. In 2022 waren dit er 138.000, in 2014 lag het aantal registraties nog op 60.000, blijkt uit een analyse van politiecijfers door het ANP. Tegen de landelijke trend in, daalde in Drenthe het aantal meldingen vorig jaar (4026) ten opzichte van 2021 (4061).

Daling in Drenthe

In Drenthe daalde het aantal meldingen van overlast door verwarde personen in 2022 met 35. Met name in de gemeenten Tynaarlo (35 procent) en Coevorden (49 procent) was er een stuk minder overlast ten opzichte van 2021. In de gemeenten De Wolden en Noordenveld was in Drenthe de grootste stijging te zien, met respectievelijk 44 en 36 procent.