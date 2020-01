Werk- en celstraf voor verslaafde vrouw (22) na drugsvondst in woning

Voor een flinke hoeveelheid hard- en softdrugs in haar toenmalige woning in Klazienaveen moet een 22-jarige vrouw uit Emmen een werkstraf van honderd uur uitvoeren. Daarnaast is haar een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden opgelegd.

De politie was op 13 februari 2019 in haar woning op zoek naar een wapen. Een buurtbewoner deed eerder een melding dat de vrouw een vriend met een wapen op bezoek had. Het vuurwapen is nooit gevonden. Wel stuitten de agenten op een halve liter GHB, speed en hennep. De vrouw is zelf ernstig verslaafd aan GHB.

Vermeende drugshandel

De buurt klaagde vaker over overlast rondom die woning. Er werd gespeculeerd over drugshandel in die woning. Daarvan werd de vrouw niet verdacht. De zaak is eerder al eens aan de rechter voorgelegd. Toen werd die uitgesteld, omdat er een reclasseringsrapport nodig was. Dat rapport is nu klaar. Daaruit blijkt dat de vrouw een behandeling is gestart bij de verslavingszorg.

Opwaartse lijn

Ze lijkt er alles aan te doen om haar leven te beteren en van die hardnekkige verslaving af te komen. Ze is inmiddels ook verhuisd. Gezien de hoeveelheid drugs in haar woning, had zij een celstraf van minimaal drie maanden uit kunnen zitten. De rechter wilde geen gevangenisstraf opleggen, nu het leven van de vrouw een positieve wending laat zien.