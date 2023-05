Bordjesrel loopt met sisser af: paarden tóch welkom in Zeegser Duinen

Schuiling noemt dat gesprek 'constructief'. "Ik werd direct serieus genomen. Er werd gekeken naar de alternatieve route die de gemeente eerder had voorgesteld, maar we kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat die route alleen maar tot ongelukken zou kunnen leiden."

Sisser

Het grootste argument van de gemeente om de borden te plaatsen, was de draagkracht van een brug in de Zeegser Duinen. Er werd gevreesd dat die brug geen paard zou kunnen houden. "Er werd daarom voorgesteld sterkteberekeningen te laten doen", zegt Schuiling. "In Nederland kon dat niet, maar in Engeland was dat bij een kopie van deze brug al eerder gedaan. Daaruit bleek dat die brug wel meerdere paarden in één keer kan dragen."