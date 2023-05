Gesteggel om straatstenen Borkerhout lijkt na jaren voorbij

De gemeente Midden-Drenthe trekt 340.000 euro extra uit voor nieuwe bestrating in de wijk Borkerhout in Westerbork. Daarmee komt een eind aan een jarenlange kwestie die inmiddels een hoofdpijndossier begon te worden. Het besluit biedt kansen voor andere wijken en dorpen in Midden-Drenthe waar het straatwerk aan vervanging toe is.

Dat er in Borkerhout nodig wat aan het straatwerk gedaan moest worden, daar waren vriend en vijand het over eens. Maar hoe het eruit moest komen te zien, daar knelde jarenlang de schoen. Wijkbewoners wilden nieuwe donkere gebakken straatstenen, de gemeente ging voor hergebruik van bestaande straten. De gemeente ging uit van het beleid dat alleen centrumgebieden en bijzondere locaties (zoals Orvelte) bij herbestrating nieuwe stenen konden krijgen. Op andere plekken zoals Borkerhout, wordt ingezet op hergebruik.

Na tal van overleggen, stuurgroepen en debatten heeft de gemeenteraad vanavond besloten akkoord te gaan met een voorstel dat komt van een stuurgroep: bestrating met nieuwe betonklinkers. De stuurgroep bestaat uit wethouder Rico Schans, drie raadsleden en drie wijkbewoners namens het Burgerinitiatief Borkerhout. De stuurgroep constateerde dat nieuwe gebakken straatstenen te duur zijn vanwege de hoge energie- en grondstofprijzen. Betonklinkers in de hele wijk kosten de gemeente 340.000 euro extra, bovenop het miljoen dat al was uitgetrokken voor aanpak van de wijk.

De klinkers die nu de straten van de wijk vormen worden in de toekomst gebruikt om straten aan te leggen op locaties waar flexwoningen komen en op de weg naar de natuurbegraafplaats in Hijken. De stenen kunnen naar verwachting nog vijftien jaar mee.

Kansen voor anderen

Het college van burgemeester en wethouders is blij dat er nu een keuze is gemaakt. Vooraf werd gewaarschuwd dat als de raad niet akkoord zou gaan, dat slecht zou zijn voor de 'geloofwaardigheid van burgerparticipatie'. Het Burgerinitiatief en veel inwoners van Borkerhout zouden teleurgesteld en gefrustreerd kunnen raken.

Tegelijkertijd kan het besluit extra werk voor de gemeente opleveren. Andere wijken en dorpen hebben gezien dat het mogelijk is om nieuwe stenen in de straat te krijgen, in plaats van hergebruik van de al liggende klinkers. Het college vindt dat als anderen zich melden, een soortgelijk proces moet worden opgestart.

CDA Midden-Drenthe wilde graag ook de straten van de naastgelegen wijk De Akkers meenemen. Andere fracties zagen dit echter niet zitten omdat inwoners van deze wijk geen onderdeel uitmaakte van het participatieproject en het een veel nieuwere wijk is dan Borkerhout. Uiteindelijk haalde het CDA het voorstel van tafel.

Niet voor herhaling vatbaar

"Na vele jaren ligt er eindelijk een mooi plan", zegt raadslid Arnoud Knoeff (D66). "De wijk De Akkers is uitgenodigd. Er werd niet op de oproep gereageerd. Elke wijk is maatwerk. Alle moties zijn tot nu toe gegaan over Borkerhout, niet over De Akkers." Coalitiepartij Gemeentebelangen BBB is blij met de huidige keuze van het college. "Er is jaren over gesproken. We hebben doorgezet en nu is iedereen tevreden."