Man (28) uit Gasselternijveen verdacht van aanranding medewerkers

Tegen een man (28) uit Gasselternijveen is in een aanrandingszaak een celstraf van 34 maanden geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Dit zou zijn gebeurd bij een stagiair en een minderjarige medewerker van het bedrijf.

De zaak kwam aan het rollen door de stagiair (26), die op 15 december de zedenpolitie belde. De begeleidster van de autistische en licht verstandelijk beperkte man deed namens hem aangifte. In details vertelde de man dat hij in oktober in de winkel van de verdachte mocht stagelopen.