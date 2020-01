Del Grosso en Haverdings op jacht naar het rood-wit-blauw

"Ja, het zou kunnen dat we met twee rood-wit-blauwe truien naar Drenthe terugkeren. We hebben allebei dit seizoen laten zien dat we het kunnen", zegt Del Grosso.

Vijf Nederlandse titels

Voor Del Grosso lijkt de strijd om de Nederlandse titel een routineklus. Inmiddels heeft hij al vijf kampioenstruien in z'n kast hangen. Hij werd hij al drie keer Nederlands kampioen bij het veldrijden en pakte al twee keer de nationale titel op de mountainbike. Vorig jaar won hij ook nog het rood-wit-blauw in de wegwedstrijd. "Maar vanaf de junioren beginnen de titels pas écht te tellen", zegt Del Grosso. "Alles moet goed gaan op die ene dag. Dat is het lastige aan een kampioenschap."

Wereldbekerselectie

De renner uit Eelde is inmiddels een vaste waarde in de wereldbekerselectie bij de junioren. Net voor kerst werd hij vierde in Zolder. "Ja, het is altijd wel iets speciaals. Niet iedereen mag daar heen natuurlijk. Maar uiteindelijk blijven het dezelfde veertig minuten als altijd."

Twaalf overwinningen

Haverdings rijdt bij de nieuwelingen. Hij is acht maanden jonger dan Del Grosso. Hij wordt getraind door de vader van Tibor; Florian Schmidt. Sinds hun samenwerking is het snel gegaan met de renner uit Zuidlaren. Hij won dit seizoen al twaalf keer. "Gek genoeg ben ik minder gaan trainen maar wel gerichter gaan trainen. Sinds die tijd gaat het goed."

Haverdings zou dit weekend z'n eerste rood-wit-blauwe trui kunnen binnenhengelen. Een langgekoesterde wens. "Ik denk dat die mij ook wel zal staan", besluit hij lachend.

