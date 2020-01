Buschauffeurs morren over nieuwe dienstregeling en bussen Qbuzz

Een maand geleden is de nieuwe dienstregeling van Qbuzz ingegaan. Tegelijk met 160 nieuwe elektrische bussen. Een onbekend aantal chauffeurs moppert over mankementen, hoge werkdruk en problemen onderweg.

De Qbuzz-chauffeurs stuurden een anonieme brief aan RTV Drenthe. Om hoeveel chauffeurs het gaat en uit welke Qbuzz-vestigingen is onbekend. Ze voelen zich voor de leeuwen gegooid met de nieuwe dienstregeling en nieuwe bussen, schrijven ze. De werkdruk is volgens de chauffeurs toegenomen met de nieuwe dienstregeling. "Wij lopen op onze tenen. Het stressniveau ligt enorm hoog. Passagiers zijn ontevreden en vallen uit naar chauffeurs", zo schrijven ze.

Daarnaast is het materieel niet op orde. "Kachels werken niet of bijna niet waardoor chauffeurs met jas, muts en handschoenen achter het stuur zitten. Ook werkt de navigatie niet waardoor chauffeurs op nieuwe lijnen niet weten waar ze heen moeten en ze te laat bij de haltes aankomen." Ook klagen de briefschrijvers dat ze verkenningen van nieuwe busroutes in hun eigen tijd moeten doen zonder dat er iets tegenover staat.

Omdat de brief anoniem is heeft RTV Drenthe contact gezocht met verschillende operationeel medewerkers van verschillende Qbuzz-vestigingen, waaronder chauffeurs. Die herkennen vreemd genoeg de klaagzang van hun anonieme collega's grotendeels niet. Wel dat er tijdelijke problemen zijn met het nieuwe materieel en dat chauffeurs best veel tegelijk voor hun kiezen krijgen door alle veranderingen. Maar dat er juist ook heel veel begeleiding en hulp is bij alle veranderingen.

Kinderziektes

Dat de verwarming niet goed werkte in de nieuwe elektrische streekbussen bevestigen alle medewerkers. Maar dat probleem is inmiddels opgelost, bevestigen zowel die medewerkers als Qbuzz-woordvoeder Michel van der Mark. Datzelfde geldt voor het probleem van de bestemmings-aanduiding van een ander type elektrische bussen. Ook dat werkt nu goed. Dat de navigatie-systemen nog niet goed werken klopt. Van der Mark: "Sommige punten op de routes daarin moeten nog verfijnd worden. We moeten ook nog dingen blokken in de navigatie als we willen dat een bus pre sé een betaalde route rijdt."

Veel veranderingen

Dat de chauffeurs zich in korte tijd best veel veranderingen eigen hebben moeten maken bevestigt iedereen. Ook Van der Mark die trots is op wat de chauffeurs allemaal moeten verstouwen en onderweg oplossen. Nieuwe elektrische bussen, nieuwe stallingen met elektrische laden, nieuwe routes in de dienstregeling, werken met tablets.

"Je hebt wel een groep oudere collega's die alle veranderingen niet zo zien zitten. Die stoppen dan de nieuwe tablet zo diep mogelijk in hun werktas, gaan niet naar de uitleg en dan ontstaat er een probleem op de eerste dag dat je die tablet moet gebruiken" zo schets een medewerker. Het is volgens hem beslist niet zo dat Qbuzz de chauffeurs maar laat zwemmen in alle vernieuwing. Van der Mark bevestigt dat en noemt de vele introductiefilmpjes die gemaakt zijn en cursussen die zijn gegeven.

Een andere chauffeur: "Dat chauffeurs alles maar alleen op moeten lossen klopt niet. Sinds de nieuwe dienstregeling hebben we 24 vervoersondersteuners. Als er iets mis is met de bus of als er te weinig stroom in de batterijen zit brengen ze een vervangende bus. Dat er kinderziektes zijn in nieuwe bussen en een nieuwe dienstregeling heb je altijd. Dat was tien jaar geleden toen alles vernieuwd werd ook zo. Kijk over twee maanden maar eens weer hoe het dan werkt."

Niet in eigen tijd

Ook het beeld dat chauffeurs in hun eigen tijd nieuwe routes moeten verkennen en daar niks voor terug krijgen wordt door zowel door Van der Mark als de chauffeurs de RTV Drenthe sprak niet herkend. "Dat kan ik gewoon als overuren schrijven of als verlof opnemen", laat een chauffeur weten.

Niet kunnen plassen

Wat ook terugkomt in de anonieme brief van de chauffeurs is wat twee jaar geleden tijdens de OV-stakingen ook al een pijnpunt was: geen tijd om te plassen. Dat komt volgens de briefschrijvers door de stevige rijblokken en de krappe tijd daartussen. Bij een beetje vertraging in de spits is er dus geen tijd voor wc-bezoek. Navraag die RTV Drenthe deed bij Qbuzz-medewerkers bevestigt dat de wettelijke rusttijden wel kloppen.

In 2018 staakten de chauffeurs in het openbaar streekvervoer voor een betere CAO. Met name de werkdruk was een heet hangijzer. Brenda Heidinga van de FNV erkent dat de werkdruk een algemeen probleem is. "De rijtijden in het streekvervoer zijn heel strak. De werkdruk is daarom ook hoog. Maar we hebben niet meer klachten binnen gekregen dan anders met de invoering van de nieuwe dienstregeling."

Stakingen?

De briefschrijvers spreken over 'nieuwe stakingen'. Die geluiden zijn in ieder geval niet bekend in de kantines van diverse Drentse Qbuzz-vestigingen en ook niet bij Van der Mark op het noordelijke hoofdkantoor. En dat er niet naar medewerkers geluisterd wordt klopt volgens een medewerker uit Emmen ook niet. "Alle vestigingscommissies (afvaardiging van personeel) hebben gisteren op verzoek van Qbuzz op het kantoor in Groningen uitgelegd welke problemen er nu nog zijn."