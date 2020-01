De eenzame voorbereiding van ijsracer Jasper Iwema

Op 21 november vertrok Iwema in z'n eentje naar de uitgestrekte ijsvlaktes van Rusland om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Hij reed duizenden kilometers met z'n busje. Sinds half december traint hij in Zweden. In Örnsködsvik moet hij zich morgen zien te kwalificeren voor de strijd om de wereldtitel van dit seizoen. Achttien coureurs strijden dan om zes WK-tickets.

Terwijl hij voorgaande jaren nog hulp had van technische stagiaires van het Drenthe College in Assen, ging hij nu helemaal alleen op pad. In Rusland wachtte een monteur op hem. Maar ook die kon niet bij alle trainingskampen aanwezig zijn en dus was de Drentse snelheidsduivel regelmatig op zichzelf aangewezen. We zien de Hooghaler in bad herstellen van een crash, sleutelen in de paddock en in een Zweedse tandartsstoel.

De WK-kwalificatie van Iwema begint morgen in Zweden om 12.00 uur.

