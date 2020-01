Dit weekend in de Drentse natuur: 11 en 12 januari

Dit weekend laat de volle maan zich weer zien. Een uitgelezen moment om de Drentse natuur in te trekken en te genieten van het moment. Dat kan zowel in het Dwingelderveld als op de Hondsrug.

Volle maan op de Hondsrug

Maak vrijdagavond samen met de gids van Staatsbosbeheer een spannende tocht door de bossen en over de heide van het Drouwenerveld. De wandeling gaat langs grafheuvels en over oude keienwegen. Misschien kom je nachtdieren zoals de vleermuis en de bosuil tegen. Meer informatie over deze excursie vind je hier.

Volle maan op het Dwingelderveld

Bij volle maan is het Dwingelderveld nog mooier en mysterieuzer dan overdag. Wandel vrijdagavond samen met een gids van Natuurmonumenten door dit natuurgebied en kom meer te weten over de nachtdieren die hier leven. Op deze website vind je meer informatie over de wandeling.

Volle maan in de ochtend

Heb je nog niet genoeg van de volle maan? Wandel dan zaterdagochtend mee met de Spirit of Nature-tocht over de Hondsrug. Je gaat op pad op het moment dat de maan ondergaat en de zon opkomt. Meer informatie over de wandeling vind je hier.

