Herders van Balloo uitgenodigd op Grüne Woche

Inmiddels is Marianne Duinkerken al 20 jaar schaapsherder op het Balloërveld en na het overlijden van haar man moest zij voor haar vijf kinderen zorgen als kostwinner. "En het is niet makkelijk om met een schaapskudde geld te verdienen. Toen zijn we begonnen met het verkopen van vlees."

Zelf slacht de Herder van Balloo haar schapen niet. "Onze slager is een genie. Ons vlees is kwalitatief heel goed, maar hij heeft een eigen schimmel waarmee het vlees natuurlijk gerijpt wordt. Het schimmelproces maakt het bijzonder. Het duurt ook een maand of zes tot acht."

Volgens haar is de kwaliteit van het vlees doorslaggevend geweest voor de uitnodiging voor de Grüne Woche. "Mijn schapen geven mooi vlees, maar dat niet alleen. Ze geven ook heel mooi wol. Daar zoek ik de dieren ook vaak op uit. Als het dekseizoen begint stop ik de mooie ooien en mooie rammen bij elkaar, dan krijg je ook mooi vlees en mooi wol."

Niet voor iedereen

Duinkerken is ervan overtuigd dat niet iedereen zomaar kan leven van het houden van een schaapskudde. "Als de subsidie van de provincie wegvalt, gaat het voor veel mensen moeilijk worden om nog geld te verdienen. Dan moet het niet opeens ophouden. Je moet er naar streven om onafhankelijk te zijn."

"Je hebt te maken met regelgeving", vervolgt ze. "Veel mensen denken dat ze zomaar natuurbeheer met schapen kunnen doen. Dat is alleen niet voor iedereen weggelegd."

Zelf is Duinkerken elke dag op het Balloërveld te vinden met haar schapen. "Vanaf een uur of tien, elf. Dan loop ik zo de hele dag met de schapen. Tot ze allemaal geen zin meer hebben. Dan gaan de schapen het nachtverblijf in. Dat is vaak rond een uur of vijf, zes." Volgens haar is ook het vele buitenlopen van haar schapen essentieel voor de kwaliteit van haar vlees. "Ze lopen het hele jaar buiten en ze worden daarnaast niet bijgemest."