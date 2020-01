24 uur lang burpees voor Australië

Zonder enige twijfel wist Silvana wat haar te doen stond: een burpee-marathon. "De brandweer daar gaat letterlijk en figuurlijk door het vuur. En ze kunnen ook niet stoppen. Ik wil mezelf om hun te steunen ook tot het uiterste drijven".

Verantwoord

Een team van fysiotherapeuten en verpleegsters staan Silvana bij volgende week zaterdag tijdens haar actie bij CrossFit Coevorden. Dankzij die aanwezige steun er bij gaat het volgens de fanatiekeling helemaal goed komen tijdens de 24 uur afzien: "Ik ga alles in een rustig tempo doen en veel eten en drinken tussendoor. Want ik ga heel veel calorieën verbranden. En of het verantwoord is wat ze wil gaan doen? "Ik denk dat het haalbaar is, we zullen zien, ik ga niet stoppen".

Pittige oefening

De burpee is een fitness-oefening waarbij je verschillende bewegingen moet maken zoals squatten, planken en springen. Silvana is CrossFit-trainster in Coevorden en ze weet dus als geen ander hoe pittig de oefening is. "De meeste mensen die ik training geef proberen altijd stiekem onder de burpees uit te komen. Het is heel intensief, je hartslag gaat omhoog en er treed snel verzuring op. Voor velen is een stuk of tien burpees wel genoeg".

Succes

De burpee-actie gaat pas volgende week zaterdag van start maar het is nu al een succes te noemen. Het streefbedrag van 2400 euro is al bijna opgehaald. Silvana wordt overspoeld met bemoedigende reacties. "Af en toe denk ik wel van waar ben ik aan begonnen, maar als ik dan besef hoeveel mensen me steunen dan heb ik er gewoon ontzettend veel zin in".

Wil je Silvana ondersteunen? Klik dan hier.