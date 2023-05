Nachtopvang Ter Apel vol, vluchtelingen slapen in wachtruimte

De nachtopvang in Ter Apel, waar vluchtelingen terecht komen die zich in de nacht voor het eerst in Nederland melden, loopt snel vol. In de nacht van maandag op dinsdag hebben 33 mensen daarom in de wachtruimte van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) moeten doorbrengen. Daarom is het COA heel blij met de toekomstige wachtplekken in de Expo Hal in Assen.

'Het is een enorme puzzel om de opvang rond te krijgen', zegt woordvoerder Jacqueline Engbers van het COA, dat asielzoekers in Nederland opvangt, tegen RTV Noord . Als er 's nachts asielzoekers zich melden in Ter Apel, krijgen ze een slaapplek en gaan ze de volgende dag het registratieproces in. In de nacht van maandag op dinsdag lukte het voor het eerst niet om voor 33 vluchtelingen een bed te vinden.

De maximale bezetting in Ter Apel is zo goed als bereikt. Het COA kan in het dorp 2000 asielzoekers opvangen. Volgens de woordvoerder is de nood zo hoog omdat er bijna 700 mensen wachten op het identificatie- en registratieproces, dat de IND uitvoert. Deze wachtenden kunnen in principe niet naar een andere locatie verplaatst worden en zitten in Ter Apel. 'We gaan alles op alles zetten om onder de 2000 mensen te blijven, maar de situatie wordt steeds nijpender', zegt Engbers.

COA wil andere wachtplekken

Het COA vraagt dringend om andere wachtplekken voor deze mensen elders in Nederland. Vorig jaar werden deze vluchtelingen tijdelijk opgevangen in de kazerne Marnewaard in Zoutkamp. Dat is nu voorbij: die locatie is gesloten. Vanaf 1 juli vangt het COA mensen op in de Expo Hal in Assen. 'Maar dat is pas 1 juli, en we zitten nu al heel krap', legt Engbers het probleem uit.

Volgens Engbers is die opvang nog niet voldoende. Er is behoefte aan minimaal twee locaties voor 500 personen om Ter Apel te ontlasten. Ook is er dringend behoefte aan extra opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Meer politie en soberdere opvang voor overlastgevers

De staatssecretaris heeft een noodplan gemaakt om te voorkomen dat vluchtelingen weer buiten moeten overnachten in Ter Apel, zoals vorig jaar gebeurde. In dat plan staat dat asielzoekers en statushouders die op een woning wachten in het azc in hotels worden ondergebracht. Hij wil niet wachten tot gemeenten het hiermee eens zijn.

Daarnaast zal de politie-inzet verder rond het aanmeldcentrum worden uitgebreid. Het gaat dan om de vreemdelingenpolitie, die registratie doet en reisdocumenten controleert.

Ook wil Van der Burg een strengere aanpak voor overlast gevende asielzoekers. Hij wil daarvoor een speciale, sobere opvanglocatie inrichten in Ter Apel, waar vluchtelingen te allen tijde beschikbaar moeten zijn.

Gemeenten mogen niet meer selecteren