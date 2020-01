Dick Lukkien: Heel gebleven, hard gewerkt, oefenduel gewonnen en een goede spirit

De oefenmeester keek op het strand nog één keer terug op de week aan de Costa del Sol. "Je weet gewoon dat je hier vrijwel altijd goed zit met het weer. Dat is ook deze keer weer gebleken. Bovendien was het hotel goed, de bedden en ook het eten. Maar het belangrijkste voor mij is toch dat iedereen heel is gebleven, we hard hebben gewerkt, we een goede oefenpot hebben gespeeld die we ook nog hebben gewonnen én dat de sfeer in de groep de heel week goed is gebleven. Dat is absoluut belangrijk, want ik geloof heilig in een spirit."

Je kan ook benadrukken dat de Oude Meerdijk een ware vesting is gebleken en daarop voortborduren in de tweede seizoenshelft." Dick Lukkien is klaar met het onderwerp 'uitsyndroom'

De oefenmeester van de Drentse club benadrukte in Spanje veelvuldig dat hij klaar is met de continue vergelijking tussen de thuis- en uitwedstrijden. "Natuurlijk erkennen we de feiten, maar ik ben er nu wel klaar mee. Niemand heeft het bijvoorbeeld over Fortuna Sittard, die in uitduels maar één punt meer pakte. Je zou ook kunnen omdraaien en benadrukken dat de Oude Meerdijk een ware vesting is gebleken. Daar moeten we op voortborduren. Laten we ervoor zorgen dat we het in thuisduels goed blijven doen en de resultaten in utiduels komen vanzelf."

Anco Jansen

Nee, hij speelde niet mee in het oefenduel tegen FSV Mainz en nee, hij stond ook niet alle trainingen op het veld. Toch was de aanwezigheid van Anco Jansen merkbaar en belangrijk. "Absoluut", aldus captain Michael de Leeuw. "Zelfs als hij niet speelt is hij van waarde. Ik heb hem het liefst er elke week bij, ook in de kleedkamer, of ie nu speelt of niet. Toch hoop ik dat we hem nog veel in actie zullen zien."

Glenn Bijl: de nieuwe vrije ballenspecialist

Het trainingskamp kende, mede omdat het natuurlijk de tweede keer was in Estepona, weinig verrassingen. Alhoewel, tijdens het oefenduel tegen Mainz, meldde Glenn Bijl zich bij een vrije bal op zo'n 25 meter van de goal. De verdediger scoorde, weliswaar met hulp van de muur.. maar toch. "Ik vond en vind dat we te weinig rendement uit vrije ballen halen en ik ben nu al een paar maanden aan het oefenen. Overigens verdien ik niet de credits voor de goal hoor. Dat was geluk... maar de volgende keer neem ik hem wel weer."

