Provincie Drenthe verbiedt TikTok op werktelefoon

Populaire app met korte filmpjes

TikTok is een app waarmee je korte filmpjes kunt maken en deze kunt delen met je vrienden en volgers. De app is in 2012 op de markt gebracht door het Chinese bedrijf ByteDance. De afgelopen jaren is het enorm populair geworden, in eerste instantie vooral onder jongeren als alternatief voor Facebook en Instagram, maar inmiddels lijkt een groot deel van de wereld de app te hebben omarmd.