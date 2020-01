Coevorden reageert op vertrek wethouder: 'Geweldig voor hem'

"Het is geweldig voor hem", klinkt het bij een rondgang door de straten van Coevorden. "Als hij een goede aanbieding van Emmen heeft gekregen, waarom niet? Ik weet alleen niet of het een promotie is. Als wethouder vond ik hem in elk geval een heel plezierige en goede kerel."

"Ik denk dat het een goede keuze is. Dit is een mooie kans", zegt een ander. Aan de andere kant vinden Coevordenaren het ook spijtig dat Zwiers de gemeente gaat verlaten. "Het is jammer dat hij vertrekt. Hij is een plezierige man. Maar een nieuwe geschikte wethouder zal er wel komen, daar ben ik niet bang voor."

'FC Emmen blijft in de eredivisie'

Op straat zien de inwoners het, met Jan Zwiers als nieuwe algemeen directeur, ook wel goed komen met FC Emmen. "Dit is een prima zaak. Nu blijft Emmen zeker in de eredivisie. Dat is mooi voor het Noorden", klinkt het. En ook op het gemeentehuis in de vestingstad is er alle vertrouwen op een langer verblijf van Emmen op het hoogste niveau. "Dat gaat nu zeker lukken", lacht burgemeester Bert Bouwmeester.

"Ik vind het geweldig leuk voor hem. Hij heeft echt heel veel met Emmen", zegt Bouwmeester. "Maar uit het oogpunt van de samenwerking in het team, dat al zes jaar goed samenwerkt, is het natuurlijk wel een verlies."

'Een gouden kans'

"Gisteravond heeft hij het college geïnformeerd. De wethouders waren totaal verrast. Ze vinden het aan de ene kant heel erg jammer, maar iedereen begrijpt het. Het is een gouden kans." Volgens Bert Bouwmeester neemt Zwiers 'zijn inzichten in het bestuurlijke netwerk mee'. "En zijn achtergrond als accountant had hij al. De cijfers bevatten voor hem geen geheimen. Dat lijkt me als directeur voor een betaald voetbalorganisatie wel relevant. En het belangrijkste misschien toch wel: zijn hart voor het voetbal en FC Emmen in het bijzonder."

Wie volgt Jan Zwiers op?

De partij van Jan Zwiers, BBC2014, moet nu op zoek naar een nieuwe wethouder. Gezien de samenstelling van het college, met louter mannen, heeft Bouwmeester een lichte voorkeur voor een vrouw. "Maar daar mag ik natuurlijk helemaal niks van vinden. Beschouw dit maar als een oproep aan de fractie in de zoektocht", zegt de burgemeester met een knipoog.

Jos Govaarts van BBC2014 laat weten aan RTV Drenthe dat de partij maandagavond in klein comité om tafel gaat om te overleggen. Gisteravond werden de partijleden op de hoogte gesteld van het vertrek van hun wethouder. "We moeten nu als partij na gaan denken wie Jan kan opvolgen. We streven er natuurlijk naar om op 1 maart een nieuwe wethouder te kunnen presenteren. Of dat gaat lukken, durf ik nu niet te zeggen."

Govaarts zegt het een mooie kans voor Zwiers te vinden. "Ik snap het volledig. Het is jammer dat hij weggaat, maar dit kan hij niet laten schieten."

Jan Zwiers is de nieuwe algemeen directeur van FC Emmen (foto: FC Emmen)

Lees ook: