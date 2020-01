Protos Weering: nog zes kandidaten voor de titel

Zaterdagochtend begint om 11:30 uur de grote finale van het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland. Naast MSC maken ook Hoogeveen, Alcides, Gramsbergen, ASVB en Noordscheschut kans op de titel.

MSC

De hoofdklasser uit Meppel verdedigt de titel, maar begon het toernooi moeizaam. De eerste wedstrijd tegen Willemsoord werd nog wel met 4-3 gewonnen, maar de tweede wedstrijd tegen Alcides werd met 2-3 verloren. Toch plaatste de ploeg van trainer Berry Zandink zich voor de kwartfinale door overwinningen op Ruinerwold en FC Meppel. In de kwartfinale werden alle wedstrijden gewonnen, waaronder een 7-3 overwinning tegen Noordscheschut. Na drie overwinningen in de halve finale waren de Meppelers al zeker van een plek in de finale en deerde de 1-3 nederlaag tegen Dalen niet.

Hoogeveen

Hoofdklasser Hoogeveen leek ongeslagen de finale te bereiken. De eerste tien wedstrijden van het toernooi werden allemaal in winst omgezet. De derde wedstrijd in de halve finale tegen die andere hoofdklasser, Alcides, ging met 1-3 verloren, waardoor de ploeg een extra avond nodig had om zich te plaatsen voor de finale. In de tussenronde won Hoogeveen alle wedstrijden, waaronder de wedstrijd tegen Hoogeveen zaterdag.

Alcides

De derde zondag hoofdklasser komt ook uit Meppel. Alcides won in de eerste ronde alle vier de wedstrijden, waaronder een 3-2 overwinning op MSC. In de tweede ronde werd ook niet verloren, maar speelde de ploeg wel gelijk tegen ZZVV en Hoogeveen zaterdag. De halve finale begon Alcides met een gelijkspel tegen Hardenberg 85, maar werd de beslissende wedstrijd tegen Hoogeveen met 3-1 gewonnen, wat de eerste en enige nederlaag van de zondag hoofdklasser betekende.

Gramsbergen

De ploeg uit Overijssel is koploper van de zaterdag 2e klasse J en verloor in de eerste ronde van Bruchterveld. In de tweede ronde werd van GOMOS, Dalen en SVV'04 gewonnen en werd tegen VKW gelijk gespeeld. In de halve finale bracht de laatste wedstrijd tegen de amateurs van Emmen de beslissing. Gramsbergen won overtuigend met 3-0.

ASVB

De ploeg uit Blijham kent een moeilijk seizoen en staat dertiende in de zondag 2e klasse L. De finalist van vorig jaar begon het toernooi met drie overwinningen en een gelijkspel tegen HOC. Ook in de kwartfinale werd er drie keer gewonnen en speelde het gelijk tegen Germanicus. En ook in de halve finale werd er drie keer gewonnen en speelde het wederom één keer gelijk. Tegen Nieuw Buinen werd het 1-1, maar een 1-0 overwinning tegen concurrent Drenthina werd de finale bereikt.

Noordscheschut

De laatste finalist is de winnaar van 2017. Noordscheschut kende een wisselvallig toernooi. Werden in de eerste ronde alle wedstrijden gewonnen, in de kwartfinale werd tegen HODO ternauwernood gelijk gespeeld, maar leden de Schutters tegen MSC een 3-7 nederlaag. In de halve finale leek Noordscheschut genoegen te moeten nemen met een plek in de tussenronde. Na een gelijkspel tegen DZOH en een nederlaag tegen Hoogeveen zaterdag, moest de laatste wedstrijd tegen Elim met vijf doelpunten verschil gewonnen worden. De 5-0 zege tegen de Elimieten was voldoende voor de finaleplaats

Finaledag

De finaledag begint met de loting van de twee poules van drie ploegen. Na een halve competitie plaatsen de twee eerste teams zich voor de halve finales. Het toernooi wordt vervolgt met de wedstrijden om de vijfde en zesde plaats, de derde en vierde plaatst en rond 17:00 uur eindigt de 43ste editie met de grote finale. De finale gaat over twee keer twintig minuten en rond 17:45 uur is bekend of MSC de titel heeft verdedigt of dat Protos Weering een andere winnaar krijgt.

Het spoorboekje ziet er zo uit:

10.00 uur: zaal open

11.00 uur: opening en loting poule-indeling

11.15 uur: voorstellen deelnemende teams

11.30 uur: aanvang poulewedstrijden

14.30 uur: kruisfinales

15.30 uur: wedstrijd om de vijfde en zesde plaats

16.00 uur: wedstrijd om de derde en vierde plaats

16.45 uur: voorstellen finalisten

17.00 uur: wedstrijd om de eerste en tweede plaats

17.45 uur: prijsuitreiking