Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Protos Weering finaledag

In sporthal Angelslo in Emmen staat de finaledag van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi op het programma. Zaterdag strijden zes teams om de felbegeerde titel. Titelhouder MSC, Hoogeveen, Alcides, Gramsbergen, ASVB en Noordscheschut maken nog kans. De sporthal is om 10.00 uur open, om 11.00 uur is de loting en om 11.30 uur beginnen de eerste wedstrijden. Na de verschillende kruisfinales en kleine finales begint om 17.00 uur de grote finale.

Ben je niet in de gelegenheid om zelf naar sporthal Angelslo te komen, maar wil je wel alles meemaken? RTV Drenthe zendt op televisie en internet het toernooi uit. Om 11.25 uur begint de uitzending. De finale is ook op de radio te volgen. Het commentaar is in handen van Niels Dijkhuizen en René Posthuma.

De tussenronde nog even terugkijken? Dat kan hieronder.

De Noordshow

">https://youtu.be/H-rLjsjTzDE]

Donderdag is het al begonnen, maar ook op zaterdag zijn er nog voldoende dieren te bewonderen tijdens de Noordshow 2020. Expo Assen is het decor om Dahomey minikoetjes, bijen, alpaca's of kindvriendelijke amfibieën te aanschouwen. Daarnaast zijn er voor de kinderen speurtochten en kunnen kinderen kleurplaten kleuren. Ook kunnen mensen terecht bij kenners met vragen over hun eigen huisdieren.

Ook worden tijdens de Noordshow verschillende dieren gekroond tot kampioen. Zo zijn er donderdag al verschillende watervogels en kippen kampioen geworden in hun eigen klasse. Ook heeft het eerste konijn al predicaat 'kampioen'.

Kolkende Taal

Het nieuwe seizoen van Kolkende Taal begint zondag. In het Leescafé van de Bibliotheek in DNK in Assen ontvangt presentatrice Cunera van Selm verschillende gasten. Vanaf 13.00 uur gaat ze in vier rondes lang het gesprek aan met verschillende gasten. Tussen de rondes door is er muziek, meet en greets en worden boeken verkocht. Zondag zijn onder anderen Suzanne Janssen, schrijfster van onder andere Het Pauperparadijs, actrice Hadewych Minis, acteur Marcel Hensema en dichter Renée Luth te gast.

De toegang is gratis, maar lukt het je niet om langs te gaan? Of was je er wel bij en wil je jezelf terugkijken op televisie? RTV Drenthe zendt op woensdagavond de talkshow uit op televisie.

Wampex

De 31ste editie van de Weekend Amphibie Expeditie, oftewel Wampex, in Vledder staat voor de deur. Zaterdag ploeteren negentig teams in de omgeving van Vledder. Er wordt gestart en gefinisht in de brandweerkazerne van Vledder. De tocht is in totaal zo'n 30 kilometer, waar de deelnemers zo'n acht à tien uur over doen. De Wampex wordt door de organisatie gezien als een uitdaging voor de deelnemers. De deelnemers moeten tijdens hun route verschillende opdrachten uitvoeren. Die opdrachten moeten worden uitgevoerd om de route te kunnen vervolgen.

Vorig jaar werd de Wampex gekenmerkt door de moeilijkheid van de routes. Benieuwd hoe het dit jaar gaat? Als je deelnemers ziet lopen, je mag ze niet helpen. Dan worden ze gediskwalificeerd.

Rondje Diever

Diever barst uit haar voegen van de kunstenaars en daarom stellen ze hun werken tentoon. Op vijftien verschillende locaties laten in totaal 21 deelnemers hun werken zien. Rondje Diever is tot april elk tweede weekend van de maand en dit weekend voor het eerst. De wandelroute langs alle vijftien locaties is ongeveer 5 kilometer. De routekaarten zijn te verkrijgen bij de deelnemers. Ook is er een online kaartje beschikbaar via de website van Rondje Diever. Tijdens het rondje zijn er schilderijen, keramiek en tekeningen te zien.