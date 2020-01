Een maand na de nieuwe dienstregeling Qbuzz: overvolle bussen en klagende reizigers

Een maand geleden is de nieuwe dienstregeling van Qbuzz in gegaan. Is dat een verbetering? Passagiers klagen over overvolle bussen of slechtere aansluitingen.

Op de Facebook-pagina van RTV Drenthe is men over het algemeen negatief over de nieuwe dienstregeling. Er wordt gesproken over verbindingen die niet aansluiten met de trein waardoor de reistijden langer worden. Ook de prijsverhoging is een doorn in het oog. Passagiers klagen over overvolle bussen. En dat bus overdag wel rijdt, maar niet vroeg of laat genoeg om van en naar school te gaan.

Lijn 28

Vooral over de nieuwe lijn 28, de bus tussen Meppel, Dwingeloo en Beilen, wordt geklaagd. Scholieren die 's ochtends bij de bushalte staan in Havelte worden soms voorbij gereden omdat de bus na de vierde halte in Dwingeloo al vol zit. Het gevolg is dat de jeugd te laat op school komt. Volgens Jorne Bonte van het OV-bureau Groningen Drenthe melden chauffeurs het als de bus vol is. "Is het incidenteel, dan wordt er meteen gekeken of er nog snel een tweede bus achteraan gestuurd kan worden. Is het structureel, dan sturen we op zo'n rit standaard een tweede bus als versterking er achteraan. Dat is dan ook duidelijk te lezen op de bestemmingsaanduiding van de bus."

Dat er zo veel reizigers zijn op lijn 28, komt misschien wel door de grote verandering. In de oude dienstregeling reed er een kleine bus met lijn 35 van Beilen over Dieverbrug naar Steenwijk. In Dieverbrug kruiste deze met de grote lijn 20 van Assen naar Meppel, maar die maakte ook al jaren in beide richtingen een 'rondje' door Dwingeloo en Diever. Nodig voor de aantallen passagiers, maar niet handig voor de totale reistijd. Omdat er maar weinig reizigers zijn die de hele route Assen-Meppel met de bus reizen, besloot het OV-bureau lijn 20 van Assen over Dieverbrug naar Steenwijk te laten rijden en van de kleine lijn 35 een grote buslijn 28 te maken van Beilen over Dwingeloo en Dieverbrug naar Meppel.

Extra bussen

"Er is eigenlijk sinds de invoering pas één normale week met avond- en ochtendspits geweest", zegt Qbuzz-woordvoerder Michel van der Mark. Maar iedere maandag kijken we weer naar het bijstellen van de verteringsritten en we breiden uit of herschikken waar nodig." Bonte van het OV-bureau: "Inmiddels hebben we zo'n tachtig extra bussen ingezet ter ondersteuning in Drenthe en Groningen." De ergste drukte is in de winter, als scholieren naar school gaan.

De drukte ligt in ieder geval niet aan het aantal ritten op het deel Dwingeloo-Meppel. De frequentie in de spits is volgens Bonte hetzelfde gebleven. Op zaterdagen en 's avonds is de frequentie verhoogd van één keer per anderhalf uur naar één keer per uur. Ook is er een late rit vanuit Meppel bijgekomen die aansluit op de intercity uit de Randstad zodat je later uit Utrecht of Zwolle weg kunt.

Monique Reinders reageert via Facebook: 'Wij waren zo blij dat lijn 28 door Wijster zou komen en in Beilen zou aansluiten op de bus via Zweeloo naar Emmen. Mijn dochter gaat vanuit Wijster in Emmen naar school. Spijtig genoeg rijdt lijn 28 pas vanaf 7:30 en moet ze de bus van 7:18 vanuit Beilen naar Emmen hebben. Dus helaas toch nog op de fiets naar Beilen met sportroltas en schooltas. En helaas ook 's avonds weer terug op de fiets want de laatste bus van Beilen station naar Wijster gaat om 18:52. Ze pakt de bus van 19:00 uit Emmen pas, dus dat sluit wederom niet aan."

Buslijnen verdwenen

Er komen meer klagende reacties binnen, bijvoorbeeld over de bus die uit het dorp verdwijnt. Ook over dat de bus uit het dorp is verdwenen of 's avonds niet rijdt komen reacties binnen. Henny Okken: "Erg vervelend dat na 17.00 uur geen bussen meer rijden op lijn 33 vanuit Hoogeveen naar Coevorden."

PvdA-raadslid Albert Fopma van de gemeente Westerveld vindt dat met de nieuwe dienstregeling het openbaar vervoer verder wordt uitgekleed. "Het is zeker geen stimulans om vaker met het openbaar vervoer te reizen. Dit is in strijd met onze duurzaamheidsopgave. In de spits is het nog wel een verbetering met de inzet van grotere bussen, maar buiten de spits is het een drama." Fopma denkt dat er vooral is ingezet op scholieren en dat werkenden niet meegenomen zijn in de plannen. De PvdA heeft daarom vragen gesteld aan het college van B & W van de gemeente Westerveld. "Ik hoop dat het college aanklopt bij de provincie. Zij zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk voor het openbaar vervoer."

Ook zijn PvdA-collega's in Emmen roeren de trom en stellen vragen aan B & W omdat de nieuwe elektrische bussen met bovenlader in Emmen problemen zouden hebben. Volgens de PvdA is de directe verbinding van de Rietlanden naar Emmerhout zelfs helemaal geschrapt. Volgens Gert Veringa van het OV-bureau klopt dit niet. De nieuwe bussen hebben geen probleem, de laadpaal bij station Emmen is nog iet aangesloten. Daardoor kunnen de bussen niet bijladen en moeten ze dat op de stalling doen. Maar er staat dan altijd een nieuwe bus klaar om de reizigers verder te vervoeren."

Bonte van het OV-bureau Groningen Drenthe besluit optimistisch: "In vergelijking met andere jaren gaat de invoering van deze nieuwe dienstregeling heel goed. Maar we moeten keuzes maken. Niet alles kan."