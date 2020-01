Wampex in Vledder populair: wachtlijst van 26 teams

540 mensen, verdeeld over 90 groepen, doen dit weekend mee aan de 31ste editie van de puzzel- en survivaltocht Wampex in Vledder. De tocht is zo populair dat er zelfs een wachtlijst is van 26 ploegen.

De organisatie van Weekend Amphibie Expeditie, oftewel Wampex, constateert dat de buitensport nog steeds erg aantrekkelijk is. "We denken wel eens dat het aantal deelnemers wel eens zou kunnen afnemen, maar het tegendeel is waar", zegt organisator Wieger Visser. "Er is echt een behoefte aan dit soort tochten en dat houdt ons op de been om het te organiseren."

Vandaag om 17.15 uur is het eerste team vertrokken voor deelname aan de Wampex. Er wordt gestart en gefinisht in de brandweerkazerne van Vledder. De tocht is in totaal zo'n 30 kilometer, waar de deelnemers zo'n acht à tien uur over doen. De deelnemers moeten tijdens hun route verschillende opdrachten uitvoeren. Die opdrachten moeten worden uitgevoerd om de route te kunnen vervolgen.

Visser voorziet een moeilijke tocht: "Er zit een aantal pittige opdrachten tussen", zegt hij. "Ze moeten lopen over heidevelden en bouwlanden, dat is het zwaarste. De opdrachten bestaan voornamelijk uit klim- en klauterwerk, lichamelijk best pittig. Het weer zorgt er daarnaast voor dat het een natte en modderige Wampex wordt."

De organisatie meldt op haar website dat bijna alle teams die vorig jaar mee hebben gedaan hebben zich weer ingeschreven. Nieuwe teams kunnen zich aanmelden voor een plaats op de reservelijst.

Vannacht rond half 3 worden de eerste teams terug verwacht op de kazerne in Vledder.

Vorig jaar werd de Wampex gekenmerkt door de moeilijkheid van de routes. Benieuwd hoe het dit jaar gaat? Als je deelnemers ziet lopen, je mag ze niet helpen. Dan worden ze gediskwalificeerd.