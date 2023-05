Actium gaat wachtlijst huurwoningen te lijf met verkoopstop

Wooncorporatie Actium gaat de komende twee jaar geen huurwoningen verkopen. Op deze manier wil de organisatie iets doen tegen de lange wachttijden voor een huurwoning.

Jaarlijks verkoopt Actium 50 tot 65 woningen. Dat gaat tot 1 juni 2025 niet gebeuren. Volgens directeur-bestuurder Rein Swart is het geen tovermiddel, maar geeft het wel enige verlichting. "Want ieder huis dat extra beschikbaar komt voor mensen die op een huurwoning wachten, telt." Ook sluit het besluit aan bij het voorstel van de huurdersorganisatie MEVM en de wens van een aantal gemeenten waar Actium actief is.

Actium is als corporatie vooral actief in Assen, aan de westzijde en in het zuiden van de provincie.

Grote vraag naar huurwoningen

De druk op de woningmarkt en sociale huurmarkt is hoog. Het aantal mensen dat op een vrijgekomen huurwoning reageert neemt toe en de wachttijden groeien. Door meer huizen aan te houden, wil Actium hier iets aan doen.

"Een verkoopstop is een unieke beslissing voor ons als corporatie", zegt Swart. "Want om het woningbezit op lange termijn gezond te houden, is het nodig om woningen te verkopen.Evengoed is de nood nu zo hoog dat we hiermee tientallen huurders op korte termijn kunnen helpen en dat weegt voor ons zwaarder."

Niet alle woningen komen in aanmerking

Woningen die aangewezen zijn voor verkoop, worden normaal gesproken verkocht wanneer de huidige huurder de woning verlaat. Tijdens de verkoopstop worden deze verkoopwoningen opnieuw verhuurd voor onbepaalde tijd. Niet alle woningen die voor verkoop in aanmerking komen, vallen onder de verkoopstop. Dat heeft te maken met langdurige afspraken met andere partners van Actium, zoals appartementen die onderdeel uitmaken van een Vereniging van Eigenaren.