Boerenrock: van feesttent naar gruwelijk groot festival

Het Boerenrockfestival in Drouwenermond beleefde afgelopen augustus de vijftiende editie. Het evenement begon ooit als een klein tentfeest naast de Gulle Boergondiër en groeide uit tot een meerdaags festival waar de laatste jaren telkens bijna 50.000 mensen op afkomen.

En dat in een dorp waar nog geen 500 inwoners wonen. Het is een typisch voorbeeld van waar een klein dorp groot in kan zijn. Verslaggever Lidian Boelens volgde afgelopen jaar de vrijwilligers van het Boerenrockfestival.