'Gasbedrijven domineren onderzoek naar duurzame energie'

Onder meer de NAM zit in de New Energy Coalition (foto: ANP / Siese Veenstra)

Via de New Energy Coalition in Groningen financieren overheid en bedrijfsleven onderzoek naar duurzame energie. De geprojecteerde subsidieomzet over 2018-2020 is 100 miljoen euro. Maar vooral de grote gasbedrijven bepalen de onderzoeksagenda. Dat meldt Follow The Money.

De New Energy Coalition (NEC) is een samenwerking van de drie noordelijke provincies, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en het bedrijfsleven. Ze treedt naar buiten als 'hét kennis- en expertisecentrum voor klimaattransitie'.

'Overhebben hebben beperkt zicht op subsidiebesteding'

Binnen het bestuur van de NEC zijn de bedrijfspartners, waaronder de NAM in Assen, GasTerra en de Gasunie, echter het zwaarst vertegenwoordigd. De provincies Drenthe, Groningen en Friesland hebben volgens Follow The Money beperkt zicht op de besteding van geleverde subsidies en zetelen in een orgaan zonder officiële zeggenschap. De NEC geeft geen inzicht in welke bedrijfspartners meefinancieren aan haar onderzoek en welke invloed die partners in ruil daarvoor krijgen.

Door deze constructie kunnen met name de gasbedrijven de wetenschapsagenda van de NEC bepalen, zo schrijf Follow The Money. Volgens de onderzoeksjournalisten bestaat die agenda uitsluitend uit toegepast onderzoek en is grotendeels gericht op (vloeibaar) aardgas, biogas, CO2-opslag.