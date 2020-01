Advocaat verdachte verkrachting bejaarde vrouw wil tien getuigen horen

Dinsdag is er een nieuwe zitting bij de rechtbank in Assen (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Dinsdag is voor de tweede keer een korte zitting over de zedenzaak bij de rechtbank in Assen. Dan legt Van Ophoven zijn verzoek om de getuigen te horen voor aan de rechters.

Achtervolgd en vastgepakt

De man uit Zuidlaren ontkent dat hij de dader is van de verkrachting die op 6 juli plaatsvond in natuurgebied De Strubben-Kniphorstbos tussen Schipborg en Annen. Het 76-jarige slachtoffer was aan het nordic walken toen ze plotseling werd achtervolgd door een man, vertelde ze later bij de politie.

In de buurt van grafheuvel Driemarkenpunt pakte de man haar vast, werkte haar tegen de grond en verkrachtte haar. Daarna ging hij er vandoor en kon de vrouw zelfstandig naar haar auto lopen en naar huis rijden.

Telefoongegevens, loopje en DNA

De officier van justitie liet op de vorige zitting in oktober weten dat er volgens haar genoeg bewijs is dat de Zuidlaarder het wel gedaan. De telefoongegevens van de man wijzen uit dat hij die zaterdagmiddag in het natuurgebied was en ook het loopje dat het slachtoffer beschrijft, is gelijk aan de manier van lopen van de man uit Zuidlaren. Ook is er DNA-materiaal van hem gevonden onder de nagels van het slachtoffers.

Maar dat DNA-materiaal is gelijk aan dat van zijn tweelingbroer, alleen heeft die volgens het Openbaar Ministerie een sluitend alibi. De Zuidlaarder zit inmiddels een half jaar vast.

Knutselen met auto

Volgens Van Ophoven staat helemaal niet vast dat hij de dader is. "Hij suggereert dat zijn broer het gedaan heeft. Beschuldigen doet hij hem niet, omdat hij het niet kan bewijzen. Ze hebben geen contact met elkaar."

De advocaat wil meer duidelijkheid over het exacte tijdstip van de verkrachting en op welke plek zijn cliënt toen was. "Hij was die middag bij vrienden in Zuidlaren aan het knutselen met een auto. De jongens hebben als hobby rijden met crossauto's. Eén van hen heeft bij de politie verklaard dat hij is weg geweest, maar wanneer is niet duidelijk. Daar wil ik vragen over stellen."

Moeder ook horen

Van Ophoven wil ook andere vrienden die erbij waren verhoren. Hij wil van hen weten of zij nog herinneren of de verdachte de hele middag bij hen was of niet. En zo niet, wanneer hij dan is weggegaan. Verder wil hij de moeder van de tweeling verhoren. "Zij stelt dat haar zoon die middag bij haar thuis heeft gedoucht. Ik vind het best bijzonder dat ze haar nek wil uitsteken in deze zaak."

De man uit Zuidlaren is inmiddels onderzocht door een psycholoog. Volgens de advocaat heeft dat onderzoek weinig bijzonderheden opgeleverd.

Alibi broer

Dat de tweelingbroer van de verdachte een sluitend alibi heeft, staat volgens Van Ophoven trouwens ook nog niet vast. "Hij heeft verklaard dat hij die middag bij een sportschool in Hoogezand is geweest en bij familie. Daar mag wat mij betreft ook nog wel wat meer onderzoek naar worden gedaan."

Het Openbaar Ministerie wil voor dinsdag niet reageren. "Wij willen niet vooruitlopen op wat tijdens de zitting wordt besproken", zegt een woordvoerster.

Van Ophoven gaat - naast de getuigenverzoeken - de rechtbank vragen zijn cliënt vrij te laten tot aan de inhoudelijke strafzaak.

Lees ook: