Permanente bewoning in vakantiehuizen kan probleem worden voor De Norgerberg

Bewoners van vakantiehuizen in het park De Tip in Norg mogen daar binnenkort permanent wonen. De gemeente Noordenveld wil dat toestaan. Maar camping De Norgerberg, die ernaast ligt, is bang dat er problemen ontstaan met de buren.

Achttien recreatiewoningen aan de Postmaatseweg en Langeloërweg mogen straks bewoond worden. Volgens wethouder Robert Meijer is dat logisch, omdat er al jaren over die bewoning gesproken wordt en de meeste bewoners hun vakantiewoning toch al het hele jaar door gebruiken.

Goede relatie met de buren

Maar voor De Norgerberg kon het in de toekomst nog wel eens problemen op gaan leveren, vreest eigenaresse Susan van Rijswijk. Een aantal woningen staat namelijk binnen vijftig meter van haar bedrijf. In het geval van - bijvoorbeeld - geluidsoverlast, heeft iemand die er vast woont meer rechten dan iemand in een recreatiehuisje.

"De relatie met onze buren is heel goed en met hen verwachten wij geen problemen", zegt Van Rijswijk. "Maar op het moment dat straks een woning verkocht is, is het nog de vraag of potentiële kopers net zo begripvol zijn." Doordat permanente bewoners een betere rechtsbescherming hebben, kan dat voor de camping betekenen dat niet alles meer kan en er dus beperkingen kunnen ontstaan.

Overleg brengt geen oplossing

Meer dan een jaar lang zijn de eigenaren van De Norgerberg in gesprek met de gemeente Noordenveld, mede op advies van de gemeenteraad.

Wethouder Meijer zegt dat er is gekeken naar manieren om mogelijke overlast te voorkomen. "Die hebben we niet gevonden", zegt hij. "Of we geen steek verder zijn gekomen? Dat vind ik niet de juiste bewoording."

Monddoodclausule

De gemeente heeft nog gekeken naar een zogenoemd kettingbeding, waarin toekomstige kopers wordt opgelegd zich niet te verzetten tegen de activiteiten van De Norgerberg. "Dat noemen we ook wel een 'monddoodclausule' en juridisch is dat niet houdbaar, maar het is ook gewoon niet wenselijk."