Pauperparadijs worstelt met stikstofregels: 'Alles wijzigt telkens'

Geen traditionele verlichting, maar alleen led. Vrachtwagens mét aanhangers die de tribunedelen komen brengen, zodat er minder vrachtauto's hoeven te rijden. En dieselgeneratoren zijn in de ban gedaan. Om binnen de stikstofregels te blijven, is het continu puzzelen voor producent Wolter Lommerde om er voor te zorgen dat theaterstuk Het Pauperparadijs in Veenhuizen door mag gaan.

"Ik voel me soms net een vergunningspecialist", lacht Lommerde op de set van het openluchtspektakel. Maar het is de lach van een boer met kiespijn. De organisatie van Het Pauperparadijs moet zich in allerlei bochten wringen om het stuk door te kunnen laten gaan. "Het is steeds moeilijker om iets in de openlucht te organiseren, want de regels worden als maar strenger."

Strenge stikstofeisen

Op de binnenplaats van het Gevangenismuseum wordt hard gewerkt om het decor, de tribunes, het geluid en het licht op te bouwen. Binnenkort zullen de acteurs hier gaan oefenen. Vorig jaar kon het evenement niet doorgaan, dit jaar wel.

"Een jaar geleden hadden we het probleem dat de stikstofregels aan het veranderen waren. Daardoor konden we niet op tijd aan de voorwaarden voldoen", blikt de producent terug. "Dit jaar dachten we het wel te weten. Dachten we."

Om een openluchttheaterstuk te mogen opvoeren, moet je tegenwoordig aan allerlei strenge stikstofeisen voldoen. Lommerde: "Maar er zijn drie zaken die het ingewikkeld maken. Regels kunnen tussentijds veranderen, net als rekenmethodes. Daarnaast zijn er rechtelijke uitspraken. Zo werd tijdens de voorbereidingen bekend dat we ook de stikstof die tijdens de voorbereidingen wordt uitgestoten moeten meerekenen."