Tulpenautomaat in Smilde staat er weer: 'Ik dacht, bekijk het maar'

De automaat is alleen verplaatst naar de rechterkant van het hek. Vorig jaar januari werd de tulpenautomaat langs de Hoofdweg in Smilde geopend, maar niet veel later kreeg de familie Vos te horen dat 'ie weg moest. Volgens de gemeente Midden-Drenthe was er geen vergunning aangevraagd, die die wel nodig zou zijn.

Verbaasd

Een gesprek tussen de familie Vos, de gemeente en twee mensen van LTO afgelopen zomer leek een oplossing te bieden. "De gemeente vond het een goed initiatief. We hoefden de automaat alleen maar even aan de andere kant te zetten. Ook moesten we een vergunning aanvragen en een plattegrond en een schets inleveren. We waren helemaal verbaasd. Als ze dat direct gezegd hadden...", zegt Jan Vos.

Vos deed de aanvraag en leverde de tekeningen in. "Maar we hoorden steeds niks", vertelt hij. "Toen kwam een man van de gemeente langs die zei dat we een bestemmingsplanwijziging moesten doen en met een tekening van een architect moesten komen." Vos zegt dat zo'n wijziging volgens zijn architect helemaal niet nodig is. Bovendien kost dat ook geld. "Maar daar gaat het mij niet om", aldus Vos.

'Ik verwacht de gemeente op de stoep'

De tulpenfamilie is er wel klaar mee. "Je moet niet 'is goed' zeggen en vervolgens met allemaal maren komen", legt Vos uit. Ik dacht: bekijk het maar. Ik heb de automaat neergezet op de plek waarvan de gemeente eerder zei dat dat goed was." Vos denkt dat dit nog wel een staartje krijgt. "Ik verwacht maandag de gemeente op de stoep."

De gemeente Midden-Drenthe kon nog niet reageren op de vraag of de tulpenautomaat er nu mag staan of niet. Een woordvoerder laat weten maandag met een reactie te komen.

