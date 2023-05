Museum De Proefkolonie koopt zeldzame herdenkingspenning van Johannes van den Bosch

Museum de Proefkolonie in Frederiksoord heeft een zeldzame bronzen herdenkingspenning van oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid Johannes van den Bosch verworven.

De herdenkingspenning werd vandaag door aankoper Wiebe Nijnlunsing overhandigd aan Friso Visser, directeur van museum De Proefkolonie. Visser is erg blij met de bijzondere penning: "Dit is een zeer waardevol stuk voor de collectie van het museum. Het maakt het verhaal van Johannes van den Bosch echt."

"We willen objecten die authentiek zijn, daar komen mensen op af", vervolgt Visser. "Je kunt verhalen vertellen, maar als je geen stukken hebt die het verhaal echt maken, blijft het een soort verhaal aan de muur. Dat willen we niet, we willen het op allerlei manieren levend maken. Deze penning geeft diepte aan het verhaal van Johannes van den Bosch."

Oprichter Maatschappij van Weldadigheid

Johannes van den Bosch (1780-1844) was jarenlang actief als genieofficier in Nederlands-Indië. In 1810 keerde hij terug in Nederland. In 1814 werd hij onder leiding van Koning Willem I weer actief militair, maar hij zette zich tegelijkertijd ook in voor de strijd tegen armoede. Mede hierom stichtte hij de Maatschappij van Weldadigheid, dat in 1818 het landgoed Westerbeeksloot in Frederiksoord aankocht om er landbouwkoloniën voor de armen op te richten.

Op de huidige plek van museum De Proefkolonie werd de eerste kolonie gesticht. Visser: "Johannes van den Bosch is hier aangeland, heeft hier in de buurt in een huis gewoond. Hier is het allemaal begonnen voor de koloniën van Weldadigheid."

Vier gulden

Na het overlijden van Van den Bosch in 1844 vond men het zo belangrijk om hem te eren, dat er een penning werd geproduceerd. Dit gebeurde onder leiding van Pieter Otto van der Chijs (1802-1867). Van der Chijs was muntexpert en redacteur van de Maatschappij-krant De Star, die nauw betrokken was bij de Maatschappij van Weldadigheid. Hij kreeg voor zijn toewijding zelf een honorair lidmaatschap van de Maatschappij.

"Van der Chijs liet in verschillende kranten advertenties zetten dat deze penning te koop zou zijn", zegt Nijlunsing. "De bronzen penning was voor vier gulden te koop en de zilveren penning voor tien gulden. Bij genoeg inschrijvingen zou hij de penningen laten maken aan de 's Rijks munt te Utrecht door de heer Johannis Petrus Schouberg." Hoeveel er nu nog in omloop zijn, is niet bekend.

Gekocht op een veiling in Duitsland

De penning die nu in Frederiksoord ligt, werd gekocht op een veiling in Duitsland. "Ik weet niet hoe het daar is beland", zegt Nijlunsing. "We werden geattendeerd op de penning door iemand die in het bestuur zat van het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Groen licht werd gegeven door directeur Visser."

De museumdirecteur ziet de penning vandaag voor het eerst. "Hij heeft hem als het ware met de ogen dicht gekocht", zegt Nijnlunsing lachend.

Hoe zou Van den Bosch zelf tegen zo'n eerbetoon hebben aangekeken? "Ik denk dat zijn ego goed gestreeld was als hij wist dat er een penning ter ere van hem is gemaakt", zegt directeur Visser. "Van den Bosch is heel ondernemend geweest. Toen hij overleed was hij niet meer rechtstreeks betrokken bij de Maatschappij van Weldadigheid, maar het was wel zijn kindje. Het feit dat hij op deze manier herdacht wordt zou hem wel goed moeten hebben gedaan."