'AAF International stelde werknemers jarenlang bloot aan giftige stoffen'

Dat schrijft Dagblad van het Noorden, dat in het bezit is van de rapporten. Volgens de krant werd AAF International in 1999, 2008 en 2010 gewezen op 'forse overschrijdingen van de concentratie van het giftige spul'. Medewerkers zijn bang dat ze in de toekomst kanker krijgen. Ook wordt er geklaagd over brandplekken van de formaldehyde.

Uit het rapport van 2008 blijkt volgens de krant dat AAF verbeteringen moest doorvoeren. Twee jaar later werd geconstateerd dat de concentraties formaldehyde 22 keer boven de grenswaarde liggen.

'Medewerkers werkten zonder filters'

Afgelopen november liet personeel ook al weten dat muren en machines in de fabriekshal groen kleurden door de verneveling. "We maakten luchtfilters maar in de fabriek zelf werd geen enkele filter gebruikt, de rook en damp gingen zo de lucht in", vertelden ze.

In 2017 werd een afdeling van de luchtfilterfabriek op last van de arbeidsinspectie gesloten. Een paar maanden later was er een inval bij het bedrijf, dat later dat jaar de deuren definitief sloot. In juni 2018 werden twee oud-leidinggevenden aangehouden. Ze worden verdacht van het blootstellen van werknemers aan de kankerverwekkende stof. Meer dan honderd ex-medewerkers van AAF meldden zich daarna bij het Openbaar Ministerie.

Op 23 januari staat er een regiezitting in de rechtbank gepland.