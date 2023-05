Emmen houdt 25 miljoen euro over maar blijft voorzichtig met grote, nieuwe investeringen

Voor het tweede jaar op rij scoort Emmen een stevige financiële plus. De gemeente sluit 2022 af met een positief resultaat van ruim 25 miljoen euro. In 2021 schreef Emmen ook zwarte cijfers met 17 miljoen euro.

Aanvankelijk schatte de gemeente het begrotingsresultaat uiterst voorzichtig in met een 'voordeeltje' van 3,2 miljoen euro. In de loop van het jaar voorzag zij uiteindelijk uit te komen op ruim 11 miljoen euro, onder meer dankzij extra rijksmiddelen. Na alle ver- en berekeningen is dat nu ruim twee keer zoveel als dat laatste getal. Volgens de gemeente is dit deels te danken aan de verkoop van grond, goed voor een plus van 6,5 miljoen.

Behoedzaam

Aan de andere kant zijn bepaalde bedragen nog niet uitgegeven. Voor het onderhoud van wegen ligt er nog 1,6 miljoen euro op de plank. Voor de rest had de gemeente een meevaller wat betreft de parkeeropbrengsten, ruim een half miljoen euro. Op de eigen bedrijfsvoering wist de gemeente een voordeel van ongeveer 2 miljoen euro te realiseren.

Volgens wethouder Jisse Otter van financiën werpt het behoedzame financiële beleid zijn vruchten af. Ook na het financiële goede resultaat over 2021 werd niet onmiddellijk besloten om de geldkraan open te zetten. Destijds gaf Otter aan dit niet verstandig te vinden vanwege vele onzekerheden die er spelen, zoals de situatie in Oekraïne, de krappe arbeidsmarkt en de stijgende inflatie.

Maar ook nu gaat de geldkraan zeker niet volledig open. "Dit is incidenteel geld, we zijn op zoek naar structureel geld", verklaart wethouder Pascal Schrik. De positieve cijfers nemen nog niet alle zorgen weg bij de gemeente.

Verwacht ravijn

Zo zet Emmen zich net als andere gemeenten schrap voor het te verwachten 'ravijn' in 2026 en 2027. Vanaf dat jaar lopen de rijksmiddelen fors terug, omdat de uitgaven van het Rijk worden losgekoppeld van de bijdrage aan gemeenten. Bovendien moet rekening gehouden worden met een landelijke bezuiniging op jeugdzorg. Het gat dat gaat ontstaan, aangeduid als 'het ravijn', betekent dat Emmen in 2026 en 2027 bijna 6 en ruim 4 miljoen euro in de min gaat.

De gemeenten kijken vooral richting Den Haag om over de brug te komen. "Maar dat baart ons wel zorgen, want ook het Rijk krijgt financiële problemen", zegt Otter tijdens de presentatie van de kadernota. "Na 2025 klapt het in elkaar, dat is een probleem. We moeten investeringen op lange termijn kunnen dekken. We hadden gehoopt bij deze kadernota wat meer duidelijkheid te hebben vanuit het Rijk. We hopen dat die duidelijkheid komt bij de begroting in het najaar."

Zo is de gemeente bezig met grote projecten zoals de Greenwise Campus en de sport- en beweegcampus bij het FC Emmen-stadion. "En zo is er wel een heel rijtje wensen", zegt Otter. Of de gemeente in de toekomst moet gaan bezuinigen, is ook nog onduidelijk.

Toch zit de boel zeker niet op slot, wil wethouder René van der Weide benadrukken. "We zijn ook bezig om het bestaande werk goed uitgevoerd te krijgen. Zo ligt er voor 130 miljoen euro aan plannen voor de weg Emmen - Klazienaveen en de rondweg. Ook het Rensenpark vind ik een mooi voorbeeld. Het Biochron wordt gebouwd, de entreezone wordt vernieuwd. We willen de pukkel achter de Drommedaar slopen. We moeten dat stapsgewijs doen."