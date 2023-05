Fusie van Dignis en Lentis wordt na zestien jaar ongedaan gemaakt

De ggz-instelling Lentis en ouderenzorginstelling Dignis die in 2007 fuseerden, gaan verder als zelfstandige organisaties. "De fusie is tegengevallen", zegt bestuursvoorzitter Arien Storm van Lentis bij RTV Noord

Dignis is een Drents/Groningse ouderenzorgorganisatie met onder meer vestigingen in Annen, Eelde, Norg en Zuidlaren. De geestelijke gezondheidszorg van Lentis heeft locaties verspreid door het land, maar zit vooral in het Noorden. Drentse locaties zijn gevestigd in Zuidlaren, Emmen en Hoogeveen.