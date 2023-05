Gemeente De Wolden wil 1,5 miljoen euro inzetten om kleedkamers sportclubs te verduurzamen

Gemeente De Wolden wil 1,5 miljoen euro inzetten om kleedkamers van sportverenigingen te verduurzamen. Het gaat dan wel om gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Per club wordt gekeken op wat voor manier er verduurzaamd kan worden. De gemeente hoopt zo snel mogelijk met concrete plannen te komen

Noodfonds

Verschillende sportclubs en dorpshuizen in Drenthe hebben eerder al aangegeven in de problemen te komen door de hoge energieprijzen. Daarom heeft het Rijk meerdere potjes met geld beschikbaar gesteld om de verenigingen tegemoet te komen.

Raad beslist

De gemeenteraad besluit vanavond of het akkoord gaat met het voorstel om het geld beschikbaar te stellen. Een alternatieve optie zou kunnen zijn om niet te investeren in het verduurzamen van de kleedkamers. Maar dat lijkt het college geen verstandige keuze, aangezien verenigingen in de toekomst dan alsnog in de problemen kunnen komen.