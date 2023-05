Assen voert een messenverbod in voor het centrumgebied

Assen gaat een messenverbod invoeren voor het centrum. De politiek wil zo ontmoedigen dat jeugd de stad intrekt met messen op zak, wat landelijk steeds vaker voorkomt. Om het veiligheidsgevoel te bevorderen, willen ze dat burgemeester Marco Out de algemene plaatselijke verordening (apv) aanpast.

VVD en Stadspartij PLOP kwamen vanavond samen met een motie in de gemeenteraad met de oproep tot het messenverbod. Ze kregen daarbij unanieme steun van de andere partijen. Vorige week was er nog een steekpartij op het Koopmansplein.

Steeds jongere daders

Volgens de partijen is er een landelijke trend gaande, waarbij er sprake is van een forse toename van wapengebruik en steekincidenten onder jongeren en steeds jongere daders. De liberalen en Stadspartij PLOP horen ook verontruste geluiden uit de horeca, het onderwijsveld en het welzijnswerk.

Er is landelijke wetgeving in de maak om het wapenbezit verder terug te dringen, maar deze wetgeving duurt te lang, vindt de Asser politiek. Ze willen daarom gebruikmaken van de bevoegdheid die de burgemeester heeft, om messen of andere steekwapens op openbare plaatsen te verbieden.

Grote impact

"Deze bevoegdheid is nog niet ingezet, vanwege een beperkt aantal incidenten, maar ook een klein aantal incidenten kan een grote impact hebben op het veiligheidsgevoel van Assenaren", vinden de partijen. In maart stelden VVD en Stadspartij PLOP al vragen over over een mogelijk messenverbod. Toen zag burgemeester Out geen noodzaak, omdat er volgens hem in Assen geen sprake was van een verontrustend aantal steekincidenten.

Voor de partijen was dit niet voldoende. Daarom kwamen ze vanavond in de gemeenteraad met een motie om toch voor het centrum een messenverbod in te voeren. Assen Centraal wilde liefst nog een stap verder, en het verbod ruimer hebben dan alleen het centrum. "Maar deze stap is in elk geval een goede eerste", vond fractievoorzitter Jan Talens.

'Meer nodig dan verbod'

Burgemeester Out gaat nu aan de slag met het messenverbod, maar waarschuwt de partijen er nadrukkelijk voor 'dat je er daarmee nog niet bent'. "Met alleen zeggen dat het niet mag, los je het probleem niet op. Je zegt hiermee alleen 'een mes is niet welkom'. Je kunt niet kijken of ze mes bij zich hebben. Daarvoor moet preventief fouilleren erbij."

Volgens Out is het messenverbod alleen te handhaven als het steekwapen zichtbaar aanwezig is. "Dus straks met de apv aangeven dat het niet mag, doe je maar een hele kleine stap." Out wijst ook op andere nuttige maatregelen, zoals inleveracties en mogelijk kluisjescontroles op scholen.