Zijn de orchideeën in de Drentsche Aa blijvertjes?

Jan Bakker, hoogleraar natuurbeheer maar inmiddels met pensioen, denkt van niet.

Vijf orchideeën per meter

"Dit gebied was eerder een boerenterrein. Na een jaar of tien zag je ratelaars en orchideeën verschijnen. En dat liep snel op: We hadden hier wel vijf orchideeën per vierkante meter", aldus Bakker. Later is dat weer ingezakt. "Je ziet hoe dynamisch zo'n terrein is, het verandert nog steeds."

Met pensioen

Met enige regelmatig telde Bakker de orchideeën in het gebied. "Op de top, zo'n vijftien jaar geleden, telden we wel drieduizend exemplaren." Daarna ontstond een gat in de tellingen omdat Bakker met pensioen ging. Maar afgelopen voorjaar kon hij het toch niet laten: hij heeft toen iets meer dan honderd exemplaren geteld.

Jonge orchideeën

De oorzaak van de afname is onbekend, maar Bakker heeft wel een vermoeden. "Er is geen aanwas van jonge orchideeën. Dat kan te maken hebben met een scheve verhouding tussen de schimmel waar de orchidee mee samenleeft en het orchideetje zelf." Door een verschuiving in de hoeveelheid beschikbare stikstof krijgt de schimmel de overhand op de orchidee. Hierdoor wordt de populatie steeds ouder en sterft uiteindelijk uit.

