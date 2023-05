Drukkerijmuseum in Meppel lijkt zeker jaar gered: 'De vlag gaat hier uit'

Tijd, voor een upgrade. "Als we doorwillen, moeten we het museum updaten, zodat het voor alle leeftijden leuk blijft." Daar heeft het museum een bureau voor in de arm genomen, om tot een 'versie 2.0 van het grafische erfgoed in Meppel' te komen. Idee is onder andere om het museum meer interactief te maken. "Hier kunnen we het komende jaar mee aan de gang."

Schilperoord spreekt zijn hoop uit dat dit zetje van de provincie betekent dat nu ook de gemeente een stap zet. Ook is er een sponsortraject gestart om structureel gelden te verkrijgen vanuit het bedrijfsleven en particulieren. Bij het Waarborgfonds heeft het museum ook een aanvraag gedaan, voor een structurele oplossing. Het bestuur verwacht dat daar binnenkort een reactie op komt.

Drukkerijstad

BBB vroeg eerder de provincie al om geld vrij te maken voor het museum. "Maar de deur ging al snel dicht", zegt Statenlid Veltrop. Hij wijst op de geschiedenis van Meppel en Drenthe en hoe het museum daarbij hoort. "Meppel is een drukkersstad. Daar hoort dit bij."

Zo is in Meppel de eerste editie van de verzetskrant Trouw gedrukt. In het Drukkerijmuseum is de geschiedenis van communicatie te zien: grottekeningen, maar vooral veel oude drukmachines. De vrijwilligers geven demonstraties van de machines en kinderen kunnen zelf aan de slag. "Het zou zonde zijn als dit verdwijnt", vindt Veltrop. "Daarom komen we met dit voorstel."

Stijgende lijn