'Straatnaambordjes in Assen schreeuwen om historische uitleg'

Met het koesteren van het erfgoed in de stad, moet Assen niet alleen denken in stenen, en dus in behoud van bijzondere gebouwen, maar ook denken aan belangrijke mensen uit de historie van de stad. Dat vindt de VVD in Assen. De liberalen willen daarom meer tekst en uitleg op straatnaamborden, die verwijzen naar die historische figuren.

De gemeente Assen heeft een erfgoedvisie opgesteld, die ervoor moet zorgen dat het cultureel erfgoed in de stad in de toekomst beter beschermd wordt. Maar volgens de VVD mist daarin aandacht voor de historische figuren die Assen heeft gekend, en naar wie een straat is vernoemd.

Verhaal achter personen

De meeste straatnaamborden, die verwijzen naar personen van historische betekenis, zeggen heel veel Assenaren weinig tot niks, zo constateert VVD-fractievoorzitter Michiel Hasslacher. "Dus zorg ervoor dat het verhaal achter die personen meer bekend wordt. Zij zijn ook onderdeel van ons cultureel erfgoed, en daarom moet dat verhaal verteld worden."

De VVD wil daarom dat er op de straatnaambordjes, die verwijzen naar bijzondere personen uit het verleden, een korte aanvullende tekst komt, met meer uitleg wat die persoon voor de stad betekend heeft. 50PLUS is daar ook groot voorstander van, en gaf als suggestie om hiervoor de hulp in de roepen van historisch kenner Martin Hiemink uit Assen.

Straatnaambord nieuwe stijl

Om zijn pleidooi kracht bij te zetten, gaf de VVD-voorman vanavond in de gemeenteraad verantwoordelijk wethouder Bert Jan ten Oever een nieuw straatnaambord voor de Collardslaan. Daaronder staat beschreven dat het gaat om de vroegere Isaäc Collard, die burgemeester was in 1812, en vervolgens van 1813 tot 1817. "Hij werd in 1812 benoemd tot burgemeester, maar stapte op toen Napoleon door de Russen werd verslagen. In 1813 werd hij opnieuw benoemd", legt Hasslachter uit. "Zo'n vermelding van die verschillende jaartallen maakt mensen ook meer nieuwsgierig. Da's juist leuk."