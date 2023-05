'Buitenspelende kinderen in Kloosterveen belangrijker dan bewoners'

Kinderen die buitenspelen zijn van groter belang dan een paar bewoners die last hebben van geluidsoverlast. Dat vinden enkele partijen in de gemeenteraad van Assen, zo bleek vanavond.

ChristenUnie, VVD, Assen Centraal en Lijst De Rijke breken daarmee een lans voor de twee scholen in Kloosterveen in Assen, die boos zijn op de gemeente. Voor hen dreigt een quotum van 44 spelende kinderen tegelijk op een speelveld aan de Schoolstraat. En dat stelt de scholen, zo zeggen de directeuren, voor grote problemen met buitenspelen tijdens de schoolpauzes.

Maximaal 44 kinderen

De gemeente wil het bestemmingsplan voor het speelveld, wat per ongeluk nog een woonbestemming heeft, zodanig aanpassen dat er maximaal 44 schoolkinderen tegelijk op het veld mogen spelen. Ze doet dat na klachten van omwonenden. Eerder werden al de metalen hekken rond dit speelveld weggehaald. Buurtbewoners hadden geklaagd over het lawaai van ballen die tegen de hekken werden getrapt. Maar een paar bewoners was daarna nog niet tevreden.

Daarop is de nieuwe regel bedacht voor een maximaal aantal schoolkinderen op het veld, om de geluidsoverlast verder tegen te gaan. Verder moeten geluidsschermen en bosjes het lawaai nog verder dempen. Maar de scholen hebben grote problemen met het 'quotum', omdat er dan nog maar één klas tegelijk op het veld kan spelen. Schoolklassen tellen gemiddeld zo'n 25 tot dertig kinderen. Pauzes van de bovenbouw worden daardoor ernstig beperkt.

Bewoners verrast

Een rondgang van RTV Drenthe in de buurt rond het bewuste speelveld leerde dat veel bewoners ook verrast waren over norm die Assen wou stellen. Ook de politieke partijen keken raar op, en trokken de buurt in, aldus raadslid Jerke Setz van de ChristenUnie.

"We hebben goede gesprekken gevoerd met de bewoners. We hebben gemerkt dat de meningen uiteenlopen. Sommigen uit de buurt hadden overlast van het lawaai, maar dit is aanzienlijk afgenomen sinds de verwijdering van de metalen hekken. Een enkeling houdt vast aan de klacht dat het geluidsniveau onacceptabel blijft", aldus Setz.

Juiste vervolgstappen

Volgens hem zijn de partijen na het buurtbezoek tot de overtuiging gekomen, 'dat het belang van de kinderen en het buitenspelen zwaarder dient te wegen dan momenteel in de nieuwe planopzet gebeurt'. "We gaan ervan uit dat het college de juiste vervolgstappen zal nemen", aldus Setz.

Wethouder Bert Jan ten Oever (Stadspartij PLOP) erkent ook dat de meeste bewoners rond de Schoolstraat aangeven dat de lawaaioverlast een stuk minder is geworden sinds de metalen hekken weg zijn. "Maar dat neemt niet weg dat er nog altijd een aantal mensen zijn die hinder ervaren."

Twee bezwaren

Er zijn volgens Ten Oever bij de gemeente uiteindelijk twee bezwaren ingediend tegen herziening van het bestemmingsplan voor het speelveld, met daarin het maximumaantal van 44 kinderen. Eén komt van de beide scholen in Kloosterveen, de ander komt van een bewoner.