Is het Drents door de jaren heen veranderd? PhD-student verdiept zich in dialect

Verandert de uitspraak van de Drentse taal? En gaan deze woorden steeds meer op het Nederlandse idioom lijken, of juist op het Groningse? PhD-student Hedwig Sekeres van de Rijksuniversiteit Groningen is naarstig op zoek naar antwoorden op deze voor haar prangende vragen.

Sekeres doet onderzoek naar verschillen in uitspraak tussen verschillende groepen sprekers van het dialect. Daarvoor is zij op zoek naar respondenten die mee willen doen aan haar studie. Het gaat daarbij om een online vragenlijst die zij moeten invullen- en spreken.

Vijftig woorden

De deelnemers aan het onderzoek krijgen een lijst met woorden die zij moeten vertalen. "En vervolgens spreek je ze uit", zegt Sekeres. Deze uitspraak legt de PhD-student vast. "Het gaat om zo'n vijftig woorden. Daarna komen er nog vragen over meervoudsvormen en de vertaling ervan. Ook wordt gevraagd naar woorden die op elkaar lijken. Ik ben benieuwd wat voor verschil deze maken in de klank."

Honderd respondenten

Sekeres is een half jaar geleden begonnen met haar onderzoek. Ze verzamelde alle relevante literatuur en verdiepte zich in de achtergronden. Nu is de fase aangebroken van dataverzameling. "Het zou heel mooi zijn als honderd mensen eraan meedoen. Als dat achter de rug is, ga ik interviews afnemen bij mensen thuis zodat ik me verder in de details kan verdiepen."