IJsracer Jasper Iwema plaatst zich overtuigend voor WK

"Ik ben echt super blij. Ik kom net van het podium af. Alles verliep zoals ik gehoopt had. Ik had misschien één heat extra kunnen winnen omdat ik een foutje maakte. Maar ik ben heel tevreden", zegt Iwema vanuit Zweden.

In Örnsköldvik stonden vandaag zeventien coureurs aan de start. Zij streden om zes WK-tickets. De top zeven in de eindstand van het wereldkampioenschap van vorig seizoen was vrijgesteld voor deze wedstrijd. Zij plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van komend seizoen. De wereldmotorsportbond FIM had hiertoe besloten omdat het kwalificatie-evenement in Finland, dat gelijktijdig zou plaatsvinden, op het laatste moment werd afgeblazen door gebrek aan ijs.

Derde in WK-kwalificatie

Iwema won z'n eerste twee heats en finishte in de drie heats die volgden steeds op de tweede plaats. Met een puntentotaal van twaalf werd hij derde in de WK-kwalificatie.

"Ik ben dit jaar echt beter geworden. Ik heb meer balans in de motor gekregen. Dat heeft te maken met mijn houding en hoe ik op het gas ga", verklaart de 30-jarige Drent.

De Rus Igor Kononov was vandaag de sterkste. Hij won al z'n heats. De Oostenrijker Franky Zorn eindigde met vier overwinningen net voor Iwema. Harald Simon, eveneens uit Oostenrijk, heeft zich ook geplaatst voor de WK-cyclus, net als de Zweden Ove Ledström en Martin Haarahiltunen.

Rechtstreekse plaatsing

Iwema is bezig aan zijn vierde seizoen als ijsracer. Nog nooit wist hij zich rechtstreeks te plaatsen voor de strijd om het wereldkampioenschap. De Drent kreeg één keer een wildcard, werd een keer zevende waardoor hij een bespreekgeval was en vorig seizoen moest hij dus vanaf de zijlijn toekijken.

Al sinds 21 november is de ijsracer onderweg. Na trainingskampen in Rusland en Zweden mag hij nu naar huis. "Ik ga snel naar huis om de motoren in orde te maken en dan moet ik al best snel weer richting Rusland waar ik ook nog wat extra wedstrijden ga rijden. Die stonden sowieso al gepland", besluit Iwema.

WK IJsspeedway

1 februari 2020 - Final 1 - Almaty (Kazachstan)

2 februari 2020 - Final 2 - Almaty (Kazachstan)

8 februari 2020 - Final 3 - Togliatti (Rusland)

9 februari 2020 - Final 4 - Togliatti (Rusland)

15 februari 2020 - Final 5 - Shadrinsk (Rusland)

16 februari 2020 - Final 6 - Shadrinsk (Rusland)

14 maart 2020 - Final 7 - Inzell (Duitsland)

15 maart 2020 - Final 8 - Inzell (Duitsland)

4 april 2020 - Final 9 - Heerenveen (Nederland)

5 april 2020 - Final 10 - Heerenveen (Nederland)