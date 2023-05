Niet gescreende asielzoekers per ongeluk naar Assen, gemeente is 'ontstemd'

In de asielzoekersopvang in de Expo Assen waren afgelopen maandagnacht veertig vluchtelingen die daar niet hadden moeten zijn. Dat gebeurde door een fout van het COA, meldt RTV Noord . De vluchtelingen waren nog niet gecontroleerd door de vreemdelingenpolitie, en hadden daarom in Ter Apel moeten overnachten.

Bij de vreemdelingenpolitie wordt de achtergrond van een vluchteling gecontroleerd. Zo wordt bekeken of diegene betrokken is bij mensenhandel, of dat met de identiteit is gefraudeerd.

Alleen voorregistratie

Dat onderzoek is bij de veertig asielzoekers die afgelopen maandagnacht in Assen verbleven dus nog niet gebeurd. COA-woordvoerder Jacqueline Engbers bevestigt de fout. "Hoe het precies is gebeurd, weet ik niet. Na de nacht zijn ze meteen weer naar Ter Apel teruggebracht", zegt Engbers.

"Deze mensen zaten in de wacht. We weten van ze wanneer ze binnengekomen zijn en hoe ze heten. Ze hebben de voorregistratie van de IND (Immigratie en Naturalisatiedienst, red.) dus doorlopen. Maar de verdere controles hebben ze dus nog niet gehad."

"Het is in de drukte van die dag gebeurd", vervolgt Engbers. "Als deze mensen in Ter Apel waren gebleven was het daar waarschijnlijk nog krapper geweest en hadden er wellicht meer mensen in de wachtkamer van de IND moeten overnachten."

De gemeente Assen laat in een reactie aan RTV Noord weten ontstemd te zijn over wat er maandagnacht gebeurd is. "We gaan er nog over in gesprek met het COA", zegt een woordvoerder.

Expo Assen

De Expo Assen is nu nog een noodopvanglocatie van het COA. Vanaf 1 juli wordt de evenementenhal door het COA gebruikt als 'wachtkamer' voor het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel.