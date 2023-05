Omwonenden eisen onmiddellijk verbod nieuwe zoutwinning Nedmag in Veenkoloniën

Een groep inwoners van het Drents-Groningse grensgebied eiste vandaag bij de Raad van State een verbod op het starten en herstarten van de zoutwinning door Nedmag.

Magnesiumzoutwinningsbedrijf Nedmag mag van het kabinet een bestaande zoutwinlocatie opnieuw in gebruik nemen en twee nieuwe inmiddels geboorde winningsputten gaan opstarten. Een enge ontwikkeling die niet veilig kan, vinden de omwonenden.

Verloren rechtszaak

De rechtbank in Den Haag veegde in november vorig jaar het door de overheid goedgekeurde winningsplan van tafel, na bezwaren van de stichting Stop Zoutwinning Nu uit Zuidlaarderveen, meerdere Drentse en Groningse gemeenten en omwonenden. Daardoor mag Nedmag voorlopig geen zout winnen uit de nieuwe putten in de buurt van Borgercompagnie.

Staatssecretaris Vijlbrief van Klimaat en Energie ging daartegen in beroep en nam twee tussentijdse besluiten, zodat Nedmag wel van start kan. Stop Zoutwinning Nu is bang dat het bedrijf nu, ondanks de uitspraak van de rechter, toch zout gaat winnen. Het wil dat de rechter de besluiten bevriest, totdat er een uitspraak is gedaan door de Raad van State.

Vrees voor gevolgen

De stichting wijst naar de calamiteit uit 2018, toen pekel en mogelijk dieselolie uit een ondergrondse caverne weglekte naar bovenliggende grondlagen. De effecten op de waterhuishouding zijn onbekend. Het is evenmin niet duidelijk wat er onder de grond gebeurt, zeggen de omwonenden.

Verder is er veel onenigheid over de ernst van de bodemdaling, al dan niet in combinatie met de bodemdaling die veroorzaakt wordt de gaswinning.

Stichting trekt deel bezwaar in

Het verzoek om de besluiten van Vijlbrief te pauzeren, werd overigens voor een deel ingetrokken door de omwonenden. Volgens de rechter lopen de omwonenden met hun verzoek om het hele winningsplan te schorsen namelijk het risico dat ook de zogeheten aflaat moet worden stilgelegd. Het is een veiligheidsmaatregel om de druk in de zoutput niet te ver op te laten lopen. Met deze aflaat wordt ook pekel gewonnen.

Stichting Stop Zoutwinning liet dit punt vallen, maar vindt dat het Nedmag wel zou sieren als het niet zou verdienen op dat afgelaten zout. Dat ziet de zoutwinner niet zitten. De opbrengst is volgens het bedrijf nodig om het aflaten te betalen. De rechter doet over ongeveer twee weken uitspraak op het verzoek van Stop Zoutwinning Nu.

