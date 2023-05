Dorpsbelangen wil weten hoe Schoonebeek denkt over afvalwater: 'Dat is onze plicht'

Wat vindt u van de plannen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij om het afvalwater uit de oliewinning in het lege gasveld onder Schoonebeek te pompen? Deze en andere vragen over het hervatten van de aardoliewinning ploffen vandaag en dinsdag in de brievenbus in Schoonebeek en omgeving. Dorpsbelangen wil weten hoe de Schoonebekers erover denken.

Voorzitter Jos van Hees van Dorpsbelangen wil weten hoe de bevolking over het onderwerp denkt. "Het is onze opdracht en onze plicht als Dorpsbelangen om dat uit te zoeken. Bovendien heeft staatsecretaris Hans Vijlbrief aan het begin gezegd: 'Als Schoonebeek het niet wil gaan we het niet doen', ook al heeft hij deze uitsprak al lang weer afgezwakt."

Niet dat Van Hees nog gelooft in de woorden van Vijlbrief, wel hoopt hij dat Schoonebeek massaal "deze kans aangrijpt" om te laten weten wat ze ervan vindt. Voor, tegen of neutraal; het maakt niet uit. "En uiteraard respecteert Dorpsbelangen de uitslag."

Wat wil de NAM?

Dorpsbelangen laat in de enquête ook uitleggen wat de plannen van de NAM zijn. Om de oliewinning weer op te kunnen starten wil de NAM een vergunning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om het afvalwater uit de oliewinning in het lege gasveld 3 kilometer onder Schoonebeek injecteren.

In de enquête wordt het volgende geschreven: "Bij de aardoliewinning wordt schoon water verhit tot stoom en in het olieveld geïnjecteerd. De stoom verdunt de stroperige olie zodat het samen met het water omhoog gepompt kan worden. Eenmaal weer boven de grond wordt de opgepompte substantie gescheiden in water en olie. Het water is na oppompen zout en vervuild. De vervuiling komt deels door stoffen die in de diepe ondergrond zitten en mee naar boven komen. Voor een ander deel komt de vervuiling door chemische mijnbouwhulpstoffen die de NAM toevoegt tijdens de oliewinning om er voor te zorgen dat winpunten, pijpleidingen en installaties zo min mogelijk worden aangetast. Het vervuilde water werd van 2011 tot 2021 in lege gasvelden in Twente geïnjecteerd. Door lekkages van leidingen en injectieputten en door protest van de bevolking in Twente is de afvalwaterinjectie stopgezet."

Dorpsbelangen wil van de Schoonebekers weten of ze achter de plannen van de NAM voor de afvalwaterinjectie in het lege Schoonebeker gasveld staan zodat de oliewinning kan worden hervat. Of juist niet. In de vervolgvragen hierop wil Dorpsbelangen weten of inwoners denken dat de waterinjectie gevolgen heeft voor de bodem, bodemdaling of bevingen. Ook zit er een vervolgvraag in over vervuiling van het oppervlakte water of de bodem.