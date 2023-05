Huiswerk voor RSG Wolfsbos rond nieuwbouwplannen, besluit uitgesteld

Vertraging?

Aangezien dus binnen de huidige financiële regels van de gemeente de garantstelling niet mogelijk is, moet de raad akkoord geven om het op te rekken. Dat zou voor de zomervakantie plaatsvinden, maar is nu verplaatst tot een later tijdstip. Hoogeveen moet zich eerst buigen over de nieuwe aangeleverde stukken.

De planning is dat het nieuwe schoolcomplex eind 2025 of begin 2026 opengaat. Koster denkt niet dat het project vertraging oploopt. "Dat ze wat langer doen over het beoordelen van de stukken is voor ons geen ramp. Als de raad het bespreekt in oktober of november, dan komt het wel goed. Uitstel is voor zowel de school als gemeente niet goed. We liggen niet wakker van de gestelde vragen. De samenwerking met de gemeente en het college verloopt goed."