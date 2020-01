Cassata #18: Jan Zwiers maakt transfer van Coevorden naar FC Emmen, de strijd tegen drugslabs en de nieuwe coalitie in Assen

Onderwerpen

00.00.51: Assen heeft bijna een nieuw college: eentje met vijf wethouders en er is bijna een nieuw bestuursakkoord. Hoe voelt deze toverbalcoalitie?

00.03.04: Speciale tafelgast is Jan Zwiers, nu nog wethouder van Coevorden, maar vanaf 1 maart algemeen directeur van FC Emmen.

00.16.00: Bert Wienen van de ChristenUnie en Remi Moes van D66 over de roerige tijden in de politiek in Assen.

00.28.37: Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem over het oprukken van drugslabs naar het Drentse platteland.

00.31.09: Jan Zwiers over zijn nieuwe functie als nieuwe algemeen directeur van FC Emmen.

00.43.32: Drugslabs rukken op naar het Drentse Platteland. Een campagne moet dit soort misstanden voorkomen.

00.45.46: Tafelgast Jan Zwiers over zijn korte tijd als keeper bij FC Emmen en over zijn nieuwe functie bij de club.

00.53.00: Het radioforum met Willemien Meeuwissen, VVD-Statenfractievoorzitter en Wim-Jan Renkema, Tweede Kamerlid GroenLinks en tafelgast Jan Zwiers over vuurwerk. Een verbod komt er niet, maar wel inperking van het afsteken. Verder: een roep om een messenverbod na een reeks incidenten in de provincie en het toestaan van wonen op een vakantiepark.

01.18.06: Nog een transfer per 1 maart in Drenthe, maar dan in de cultuurwereld. Want Mariëtta Jansen vertrekt bij het Groninger Museum als conservator, om directeur te worden van Museum de Buitenplaats in Eelde.

01.22.08: Tafelgast Jan Zwiers over wat hij achterlaat in Coevorden als wethouder.

01.27.53: Mariëtta Jansen over haar nieuwe functie als directeur van Museum De Buitenplaats in Eelde.

Gasten

Jan Zwiers, nieuwe directeur FC Emmen

Bert Wienen, CU-fractievoorzitter Assen

Remi Moes, D66-fractievoorzitter Assen

Marc Janssen, Meld Misdaad Anoniem, campagne tegen drugslabs platteland

Willemien Meeuwissen, VVD-Statenfractievoorzitter

Wim-Jan Renkema, Tweede Kamerlid GroenLinks

Mariëtta Jansen, nieuwe directeur Museum De Buitenplaats Eelde

Presentatie

Margriet Benak

