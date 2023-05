Politie heeft nu 5 verdachten in beeld voor bedreigen Pim Lammers

Vier verdachten zijn inmiddels gehoord, de politie gaat nog praten met een vijfde persoon. Het is de bedoeling dat de politie de dossiers binnenkort overdraagt aan het Openbaar Ministerie, aldus de politie. Het OM besluit vervolgens of de verdachten ook worden vervolgd. Lammers, die opgroeide in Norg, heeft begin juni een gesprek over de zaak met de officier van justitie.