Kersverse directeur FC Emmen wil ook nieuw stadion

FC Emmen is toe aan een nieuw stadion. Daar zijn de mensen rond de club het wel over eens. Dat geldt ook voor de nieuwe algemeen directeur Jan Zwiers.

"Ik ondersteun de ambitie voor een nieuw stadion van harte", zegt hij in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Anders had ik deze baan ook niet moeten accepteren." Toch wil Zwiers nog niet al te veel op de zaken vooruitlopen. "Het is wel ingewikkeld voor mij - als je net bent aangekondigd als nieuwe directeur - om nu al te vertellen wat er moet gebeuren om een nieuw stadion te bouwen."

Verbouw is geen optie

Maar dat nieuwbouw de voorkeur heeft boven verbouw, staat buiten kijf. Voorzitter Ronald Lubbers liet eerder ook al weten dat het stadion in de huidige vorm niet geschikt is om meer inkomsten van sponsoren binnen te krijgen. Volgens een taxateur, die de club had ingeschakeld, kan het entreegebouw bovendien technisch niet grondig verbouwd worden. En dus is nieuwbouw de enige optie.

"Ik kan Ronald daar alleen maar gelijk in geven", vertelt Zwiers. "Als je uitgezocht hebt wat het kost om te verbouwen en dat levert je per saldo niets op, dan is het niet raar dat je spreekt over een nieuw stadion."

'Nog geen plan op tafel'

Hoe zo'n nieuw stadion gefinancierd moet worden en waar het moet komen te staan, is niet duidelijk. "Je kunt niet zomaar geld uit de lopende begroting halen voor nieuwbouw. Bovendien zit het stadion niet in de voetbal-bv. Dus daar moeten we met elkaar naar gaan kijken." Het ligt voor de hand dat FC Emmen aanklopt bij de provincie en de gemeente. Laatstgenoemde reageerde niet heel enthousiast. De provincie Drenthe liet weten dat de deur openstaat en dat Emmen met een plan moet komen. "Er worden wel gesprekken gevoerd, maar die waren er een tijd geleden ook al. Voor zover ik weet, ligt er nog geen plan op tafel."

Maandag komt er volgens Zwiers meer duidelijkheid over de plannen voor een nieuw stadion. "Tijdens de nieuwjaarsreceptie van FC Emmen geeft Ronald Lubbers een update."