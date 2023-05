Fractievoorzitter Knoeff van D66 Midden-Drenthe zwaait af

Knoeff werkte jarenlang al militair instructeur en is sinds 2011 in de politiek te vinden. Eerst als bestuurslid binnen de D66 en sinds 2018 ook in de gemeenteraad. In 2020 werd hij de fractievoorzitter van de partij.

Rotonde-soap

In de afgelopen jaren sprak Knoeff zich uit over een groot aantal dossiers in de gemeente. Zo heeft hij een duidelijke mening gehad over de rotonde-soap in Beilen en de ontwikkelingen rondom de geluidsmuur in Spier. Ook over de gang van zaken rondom het besluit over de permanente bewoning op vakantieparken was hij niet te spreken.