Margaritha bezorgt vv Hoogeveen in afscheidswedstrijd de Protos Weering-titel

Door de winst komt het aantal eindoverwinningen van Hoogeveen op zes te staan. Daarmee zijn is de club recordwinnaar van het prestigieuze zaalvoetbaltoernooi, samen met HODO en HZVV. Die andere club uit Hoogeveen deed deze keer niet mee.

Grote man aan de zijde van de kersverse winnaar was Jearl Margaritha. De jonge speler die na het toernooi vertrekt naar Almere City was verantwoordelijk voor twee goals en speelde samen met Bjorn Zwikker nagenoeg elke minuut van de finaleronde. Zwikker werd topscorer van de finaleronde met maar liefst vijf goals. De 3-0 tegen Noordscheschut kwam op naam van Saber Hendriks.

Dure rekenfout kost MSC plaats in halve finale

In de poulefase nam Hoogeveen het op tegen Gramsbergen en MSC. Hoogeveen ging zeer verrassend onderuit tegen Gramsbergen in de openingswedstrijd met 3-2, waardoor er gewonnen moest worden van MSC dat wel won van Gramsbergen. In de laatste poulewedstrijd namen de Meppelers het op tegen Hoogeveen. MSC mocht met één doelpunt verschil verliezen mits zij zelf minimaal twee keer scoorden. In dat geval zou Gramsbergen uitgeschakeld zijn.

Bij een 2-3 stand in het voordeel van Hoogeveen besloot de titelhouder de keeper te wisselen voor een veldspeler. Dit onnodig genomen risico zorgde ervoor dat Hoogeveen uitliep naar 2-5 en zo doorging naar de halve finale waarin de ploeg het mocht opnemen tegen Alcides.

Hoogeveen wint Protos Weering (foto: RTV Drenthe)

Spannende poulefases

Ook in poule A bracht het doelsaldo beslissing. Noordscheschut, Alcides en ASVB waren zeer aan elkaar gewaagd en stonden na twee gespeelde wedstrijden allen op drie punten. Noordscheschut en Alcides trokken aan het langste eind en plaatsten zich voor de halve finale.

Noordscheschut voor vierde maal op rij naar finale

De eerste kruisfinale was die van Noordscheschut tegen Gramsbergen. De club uit Overijssel nam al snel een voorsprong via Rutger Dijk maar de Schutters kwamen sterk terug en lieten het duel kantelen: 3-1. Gramsbergen deed nog iets terug maar verder dan een tweede treffer kwam de outsider niet. Hierdoor stond Noordscheschut voor het vierde jaar op rij in de finale. In 2016/2017 wisten zij het toernooi ook daadwerkelijk te winnen.

Hoogeveen naar de finale

De tweede halve finale werd gespeeld tussen Hoogeveen en Alcides. De blauwe formatie had de betere kansen en scoorde daaruit tweemaal. De hoofdklasser kwam in de 14e minuut op een 1-0 voorsprong via Zwikker. Kort daarna verdubbelde Kjeld Engbers met een bijna identieke goal de voorsprong. Voor Zwikker betekende het al zijn vijfde doelpunt in de finaleronde.

Alcides probeerde in de laatste minuten nog een ommekeer te forceren door de keeper in te wisselen voor een veldspeler, maar doelpunten leverden dit niet meer op. Hoogeveen kreeg wel de kans om de voorsprong uit te bouwen. Zwikker claimde nog een vrije bal en kreeg daarvoor geel na commentaar op de leiding. Met drie veldspelers maakte Hoogeveen toch de 3-0. Margaritha kon alleen op het doel aflopen en besliste de wedstrijd.

MSC heeft geen kind aan ASVB in strijd om vijfde plaats

Dat MSC een dure fout maakte werd des te meer duidelijk in de strijd om de vijfde en zesde plaats. De Meppelers lieten goed spel zien en lieten weinig heel van ASVB. De Witte Muizen kwamen er niet aan te pas: 4-0.

Verrassing van het toernooi

De verrassing van het toernooi mag Gramsbergen het toch wel genoemd worden. De tweedeklasser uit Overijssel won in de troostfinale met 3-1 van Alcides en legde zo beslag op de derde plaats.

Hoogeveen nu mede recordwinnaar

