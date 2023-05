'Houtrot bij Boazbrug in Meppel was niet eerder te constateren'

Uit de gewone inspecties kwam naar voren dat er niets mis was met de Boazbrug in Meppel. Toch stortte een gedeelte van de bovenkant van die brug in februari in.

Een voorbijganger kwam daarbij ten val en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek echter dat er geen reden was tot medische zorg.

Nu blijkt dat de bovenkant naar beneden kwam door houtrot. "Met normale reguliere inspecties komt dit niet aan het licht", zegt wethouder Klaas de Vries. "Bij een brug die in werk is, kan je dit namelijk niet uitvoeren omdat het onderzoek van binnen moet plaatsvinden. Als je dat gaat doen, verniel je de sterkte van de constructie van de brug."

Andere bruggen voldoen

De Vries is ervan overtuigd dat de andere bruggen in de stad - die net als de Boazbrug van hout zijn - op orde zijn. "Toch is het helaas nooit uit te sluiten dat er zich incidenten voordoen."

Ook is hij van mening dat de inspecties en het onderhoud voldoen. Wel laat de gemeente de inspectiemethodes door een externe specialist beoordelen. "Als hieruit volgt dat de inspecties beter kunnen, dan passen we dat meteen toe voor alle bruggen."